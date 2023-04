Belén Esteban escribe una carta “a los que le quieren de verdad” al cumplirse un año de su rotura de tibia y peroné

Belén Esteban recuerda uno de los momentos más delicados por los que ha pasado. El año pasado en abril sufrió una caída en el plató de 'Sálvame' y, a consecuencia de la lesión, se sometió a una intervención de tibia y peroné. Durante unos meses tuvo que coger la baja, renunciar a proyectos profesionales y pasar por una lenta recuperación. “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos. Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, nos confesaba en exclusiva en SEMANA a su vuelta en verano al programa de Telecinco. En este "aniversario" reconoce públicamente a todos los que han estado junto a ella pendientes. "Solo quiero agradecer a mi madre, mis hermanos, mis cuñadas Sandra y Alma, a mi niña, a mis amigas Marivi, Tina y Paloma, y sobre todo a mi marido Miguel", escribe.

Son los que están en los buenos y malos momentos y, por ello, ha querido tener este gesto. "Siempre han estado a mi lado, los que me quieren de verdad, los demás me sobran", expone en su perfil de redes sociales. Este texto acompaña a las radiografías de la colaboradora de 'Sálvame' de cómo solventaron la fractura de la pierna con esos clavos que le tuvieron que poner. Para su más de un millón de seguidores también tenía un detalle: "Sé que me quieren mucho y de verdad, gracias". Esta lesión es complicada y, un año después, ya asume que ha mejorado mucho.

En febrero de este mismo año le explicó a Jorge Javier Vázquez en qué punto se encontraba con la lesión. Todavía sentía que había movimientos que le costaban y no quería arriesgarse. Hace una semana, en pleno viaje a Tenerife junto a su marido Miguel, sufrió un pequeño golpe y se rompió el cuarto dedo del pie. No permitía, sin embargo, que este contratiempo le impidiera, sin embargo, disfrutar de su viaje. "No os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz", explicaba.

Las bonitas palabras de Belén Esteban a Miguel Marcos

Este 2023 está lleno de fechas señaladas para Belén Esteban. 'Sálvame', el programa del que ella forma parte desde el principio, cumple su 14 aniversario en Mediaset. Hace tan solo un mes también celebraba con Miguel Marcos, su marido, que cumplían una década juntos. Se sentó con SEMANA en exclusiva para charlar sobre cómo se encontraba ante todo ello. Afrontaba un nuevo paso por el quirófano debido a esta lesión y se sentía muy afortunada por contar siempre con tanto apoyo ante estas situaciones. La colaboradora demuestra con sus palabras todo el amor que siente ambos y no dudaba en definirle como "el hombre de su vida".

En esta entrevista relató que, además de todo su entorno más cercano, el programa de la Fábrica de la Tele ha supuesto un antes y un después. Este proyecto "le salvó en su peor momento" y siempre está muy agradecida por lo que ha conseguido junto a ellos. En el comunicado de la productora cuando anunciaron que renovaba su contrato de larga duración hace un mes lo volvía a dejar claro: "'Sálvame' es el programa de mi vida y estoy en la productora que quiero estar. Me dan todas las posibilidades para expresarme como soy".