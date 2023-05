Ha sido un fin de semana de lo más emotivo para Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' ha viajado hasta Sevilla para estar presente en la boda de Raúl Prieto y Jaoquín Torres, que ha convertido a la capital hispalense en un ir y venir de rostros conocidos.

Belén Esteban mantiene una relación increíble con Raúl, al que precisamente eligió para que ejerciera de padrino en su boda con Miguel Marcos. Ahora no podía fallarle y viajaba a la ciudad andaluza para apoyarlo en este día tan especial para él. A su vuelta a Madrid, la colaboradora tenía que estar este lunes en el plató de su programa y no ha dudado en mandarle un mensaje a su gran amigo.

No ha podido evitar las lágrimas y ha mandado un mensaje a Raúl Prieto

"Yo quiero dar las gracias a Raúl, a Joaquín, a la familia de Joaquín, y a la familia de Raúl. Raúl me pidió leer en su boda, yo no llevé carta. Pedí ayuda a varias personas de este programa. Rocío, que me conoce como la madre que le parió me dijo que tenía que hablar desde el corazón. Para mí no ha sido la boda de un amigo, ha sido la boda de un hermano", ha empezado diciendo con lágrimas en los ojos.

Y ha continuado: "A mí me ayudaron mucho con lo que más quiero, me han ayudado muchísimo con mi marido. En mi boda se volcaron. Yo tengo dos hermanos, y el padrino de mi boda fue Raúl Prieto. Te quiero dar las gracias porque me senté a tu lado en la mesa presidencial. Me hiciste la mujer más feliz del mundo, no por ese gesto. Sé lo que soy en tu vida, para ti y para Joaquín, sé lo que soy en la vuestra, mi familia y yo. Te quiero con el corazón", ha terminado diciendo.

Ha perdido la voz tras pasárselo muy bien

Ha sido un fin de semana de muchas emociones para Belén, que ha visto afectada su voz. A su llegada a Madrid este pasado domingo, Belén ha dejado ver que se había quedado sin ver. A su llegada a la capital española, la de Paracuellos del Jarama intenta atender a los medios de comunicación sin lograrlo completamente. ¿El motivo? No tenía voz. Belén Esteban cantó, bailó, gritó y vitoreó a los novios durante este fin de semana hasta quedarse sin voz. Esta ha sido la pequeña consecuencia a la que ahora se ha tenido que enfrentar Belén después de varios días de disfrutar al máximo con sus amigos y su pareja, Miguel Marcos.