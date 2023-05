Belén Esteban, en estado puro: así anima la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

"Aquí estoy yo, con mis Azúcar Moreno. Aquí estamos dándolo todo en la boda de Joaquín y de Raúl", así animaba Belén Esteban a los invitados a la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. La colaboradora acudía junto a otros rostros conocidos a Sevilla para asistir a las celebraciones por el enlace de sus dos amigos. Este viernes 19 de mayo se dan el "sí quiero" en un enlace de ensueño en plena capital hispalense. Un día antes se reúnen sobre un barco en el Guadalquivir y una gran cena a los más de 200 invitados que ya estaban por la ciudad. Junto a Azúcar Moreno y uno de los novios, la de Paracuellos del Jarama tomaba la palabra e invitaba a que todos se divirtieran.

Muy divertida, quería que las cantantes les dedicaran a todos una canción para poder bailar juntos. Joaquín Torres, disfrutaba de la idea de su amiga con una gran sonrisa y agradeció el gesto con unas palabras. "El amor es el camino", dijo muy emocionado como puedes comprobar en el vídeo que acompaña a la noticia. Otra de las invitadas, Alejandra Rubio, ya anticipa en sus redes sociales el momentazo que protagonizó Belén Esteban con una instantánea de los cuatro en el cubículo blanco. "Esto pasó anoche", compartía encantada ante lo que pudo vivir.

No solo Azúcar Moreno cantaron, también lo hizo Malena Gracia, que interpretó su icónico tema 'Loca'. La colaboradora de 'Sálvame' siempre lo da todo en las celebraciones de sus compañeros y, en esta ocasión, no podía ser menos. Lucía uno de los looks más deslumbrantes de la noche con un vestido largo de lentejuelas azul y de tirantes combinado con una estola a juego y zapatos blancos. Junto a ellas también se pudo ver a Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Emma García, Carlota Corredera, Terelu Campos y numerosos rostros televisivos más. Esto sucedía después de ese paseo por el río donde pudieron degustar un exquisito cóctel al ritmo de la música bajo la luz del atardecer en una estampa única.

Así es la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres en 'Casa Pilatos'

Raúl Prieto y Joaquín Torres dan un paso más en su relación celebrando su boda en Sevilla. El lugar escogido por la pareja para ello es la conocida 'Casa Pilatos', un palacete histórico lleno de momentos. Tanto la ceremonia civil como el banquete se harán en este lugar tan relevante para los que fueron Duques de Medinaceli. Esta edificación se construyó en el siglo XV y está en pleno centro histórico de la ciudad. Cuenta con dos patios, dos plantas y más de once espacios que acogen numerosos eventos, como será este enlace. Una de esas zonas exteriores permite reunir hasta más de 400 invitados, por lo que se esperan sean numerosas las invitaciones que han mandado.

El director de programas y el diseñador llevan juntos desde hace 6 años y es ahora cuando deciden formalizar su estado. Las lluvias que ya sufrieron en la mencionada preboda, no impide que estén disfrutando de este fin de semana tan especial rodeados de todos sus familiares y amigos. Seguro se convertirá en uno de los eventos del año y dejará muchos más momentos como el que protagoniza una divertida Belén Esteban. Todos están a favor de obra y no dudaran en arrancarse a bailar y divertirse para hacer de este día el más especial de la vida de los novios.