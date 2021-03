Este domingo, tras ver el documental de Rocío Carrasco, Belén Esteban aseguró que se la creía. Conforme pasan los días, se distancia de esa posición

Está siendo una semana muy intensa sobre el tema del documental protagonizado por Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Este domingo, pudimos ver el capítulo 0 y el capítulo 1 que hizo cambiar de opinión a Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama entonó el ‘mea culpa’ y aseguró que se creía a Rociíto, pero que tenía muchas dudas que quería que Antonio David Flores se las resolviera.

Belén Esteban ha cambiado de opinión conforme pasan los días

Por si fuera poco, unos días después aseguró que había mantenido una conversación privada con él y que le preguntó todas las dudas que tenía. El que fuera Guardia Civil le respondió y Belén Esteban confesó que seguía creyendo a Rocío Carrasco. Este viernes, habla de un distanciamiento con esa postura y rompe una lanza a favor de Olga Moreno.

Aunque este domingo tenía clara su postura a favor de Rociíto, conforme han ido pasando los días ha querido matizar su opinión. Carlota Corredera le ha preguntado sobre este tema y la colaboradora de televisión ha asegurado que se encuentra mal. Ya no se cree que la versión completa de uno de los dos protagonistas y asegura que «aquí hay dos verdades, la de Antonio David Flores y la de Rocío Carrasco». “Aquí ha jugado sucio todo el mundo”. Eso sí, tiene claro algo más: “No tengo derecho a decirle a ninguna madre que es mala madre”.

La colaboradora de televisión a favor de Olga Moreno

Como hemos dicho anteriormente, también ha roto una lanza a favor de Olga Moreno. “Rocío tiene derecho a hablar, como todo el mundo, me la creo, pero también he hablado mucho con Olga, se dijeron cosas de ella y no sé si Rocío hablará, pero puedo decir que he visto cómo Olga ha tratado a esos niños y para ella son como sus hijos”, aseguraba la de Paracuellos del Jarama.

Carlota Corredera ha querido recordar que «Olga también ha hablado en este plató. Dijo que si se separa sabe que con quien se va a ir el pequeño es con ella ¿Eso no es hablar, Belén?», le preguntaba la presentadora. Belén sigue con su postura clara: «¿No tiene todo el mundo derecho a hablar? ¿Qué pasa que si viene la Campanario le vais a decir que no porque esté yo aquí?”. Hay que recordar que Belén Esteban siempre ha mantenido una excelente relación con Rocío Flores y siempre ha defendido la postura de la joven, quien ahora está pasando por su peor momento.