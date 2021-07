La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha querido mostrar nada sobre la celebración de cumpleaños de su hija Andrea, pero sí ha dado algunos detalles que ahora ha hecho públicos.

Belén Esteban no puede estar más orgullosa de su hija, Andrea Janeiro. La joven lleva una vida totalmente alejada de los medios de comunicación, una decisión que tomó antes de cumplir los 18 años y que sigue llevando a cabo. Consciente de que su hija no quiere pertenecer a este mundo, la colaboradora de ‘Sálvame’ lo respeta y no enseña nada que pueda molestar a la joven.

Sin embargo, hay fechas especiales que no puede dejar pasar y que hacen que quiera publicar alguna información sobre su hija. Eso ocurrió este pasado martes, cuando Andrea Janeiro celebraba su 22º cumpleaños. Después de dedicarle un bonito mensaje, Belén Esteban ha querido desvelar algunos detalles de la fiesta de cumpleaños que ha tenido la joven.

«Hoy ha sido un día muy feliz rodeada de la gente que te quiere, amigos y familia. Qué soy de SER LA PERSONA QUE ERES. Te quiero», ha escrito Belén Esteban en un Stories animado con otra de las canciones favoritas de su hija, ‘Baby’, de Justin Bieber. Respetando la intimidad que su hija le demanda, la colaboradora de televisión no ha compartido ninguna foto de esta gran celebración.

Belén ha desvelado algunos detalles del cumpleaños de su hija

La propia Belén Esteban ha querido hace unas horas felicitar a su hija a través de las redes sociales, demostrando lo feliz y orgullosa que está de ella, una vez más. Lo hacía con una espectacular y bonita felicitación de cumpleaños. Mostrando el orgullo que siente por su hija, Belén Esteban ha felicitado a través de las redes sociales a Andrea, a la que ha dedicado un emotivo mensaje de felicitación. «Felicidades mi amor. 22 años. Sigue con tus ilusiones y tus sueños. Siempre estaré a tu lado. TE QUIERO MUCHO«, escribe emocionada.

La colaboradora de ‘Sálvame’, haciendo gala de lo mucho que cuida la privacidad de su hija, ha compartido junto a este mensaje una foto de la joven. En ella, Andrea aparece de espaldas a la cámara mientras disfruta de un baño. Un baño animado con la caída de unas cascadas de uno de los últimos viajes que ha hecho la joven a no sabemos qué lugar.

La bonita felicitación de cumpleaños de Belén a su hija Andrea

Esta fecha tan especial coincide con la última exclusiva de Belén Esteban para SEMANA. Belén Esteban inaugura su verano en SEMANA con un esperadísimo posado en ropa de baño. La colaboradora de ‘Sálvame’ ofrece, además, en EXCLUSIVA su entrevista más esperada en las páginas del nuevo número de tu revista favorita de corazón, donde demuestra que va a por todas. Y es que la ‘princesa del pueblo’ desvela que ha puesto una querella criminal a Toño Sanchís y su mujer.

«Voy a llegar hasta el final. Está en juego mi dignidad», declara en SEMANA, donde cuenta que les imputa cuatro delitos que conllevan incluso penas de prisión de hasta seis años. Los delitos por los que ha puesto la querella son apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental contable y tentativa de estafa procesal.

La colaboradora de ‘Sálvame’ afronta una nueva etapa en su vida con este nuevo proceso judicial. Sin embargo, asegura en SEMANA que está tranquila y contenta «porque hasta ahora la Justicia me ha dado la razón». Este nuevo proceso avanza rápido, ya que tal y como contamos en las páginas de la revista, el que fuera su representante y su mujer ya han tenido que ir ante el juez para declarar.