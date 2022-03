Andrea Janeiro es, sin duda, el gran amor de Belén Esteban, con permiso de su marido, Miguel Marcos. Aunque la colaboradora siempre intenta ser discreta en redes evitando publicar imágenes de ella, esta vez ha roto una de sus máximas para gritar al mundo que «lo mejor» de su vida es ella. Ha rescatado de su álbum más personal una tierna foto de la infancia de su hija.

Una preciosa instantánea donde vemos a la pequeña con una paleta de maquillaje y una brocha en mano jugando a ser mayor. Andrea lleva un bonito vestido de cuadros en tonos amarillos con unos patitos bordados. La de Paracuellos ha acompañado la publicación de una significativa canción: I’ll be missing you de Puff Daddy en colaboración con Faith Evans. Un tema con el que parece indicar que extraña aquella época en la que su hija era una niña. Y añade este contundente mensaje: «Lo mejor de mi vida eres tú».

Belén Esteban ha sorprendido a sus seguidores con esta publicación. Y es que en más de una ocasión, ha señalado que su hija no desea tener ningún tipo de notoriedad pública. Desde que cumplió la mayoría de edad, el 20 de julio de 2017, ha intentando mantenerse en un discreto segundo plano. Algo que está consiguiendo. No ha concedido ninguna entrevista a la prensa y sus redes sociales son privadas.

El nuevo reto de Belén Esteban

La colaboradora está de enhorabuena. Este próximo lunes arrancará su nuevo espacio dentro de ‘Sálvame‘: ‘Lo de Belén’. Saldrá a la calle para palpar el sentir de la sociedad. «Estoy deseando escucharos. ¿Queréis contarme vuestra historia?», afirma en el vídeo promocional. Un nuevo reto que afronta con mezcla de nervios e ilusión.

«Va a ser una sorpresa. Creo que a mí ‘La Fábrica de la Tele’ y ‘Sálvame’ siempre me han propuesto cosas que he hecho porque he querido y estoy muy contenta con esto. Estoy deseando que empiece para que todo el mundo lo vea», ha explicado. También ha reconocido que se trata de un importante desafio, una cosa nueva que va a sorprender a la audiencia. «Espero hacerlo muy bien. Confío mucho en mí y es un reto que me ha parecido muy bueno. Estoy muy nerviosa». No ha querido entrar en detalles. «Solo os digo que me veáis», ha añadido.

A sus 48 años, Belén Esteban afronta una de las etapas más dulces de su vida. Ha conseguido la estabilidad sentimental de la mano de Miguel Marcos con quien celebrará este mismo año su tercer aniversario como marido y mujer. También está disfrutando al máximo de su trabajo. Es un rostro indispensable de Telecinco y se ha estrenado como empresaria al frente de la compañía de alimentación ‘Sabores de la Esteban’.

