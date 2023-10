Con el 10 de noviembre a la vuelta de la esquina, todas las miradas están puestas en Belén Esteban y en el resto de colaboradores de ‘Sálvame’ que estarán presentes en ‘Sálvese quien pueda’. Poco más de dos semanas quedan para que Netflix estrene la secuela del que fuera el programa de las tardes de Telecinco en su plataforma. Es por ello que ya han comenzado a salir a relucir algunos tráiler como el que ha protagonizado la “princesa del pueblo” en la última ocasión, que se ha abierto una cuenta en LinkedIn para dejar constancia de su currículum y buscar nuevas oportunidades laborales.

“Colaboradora y generadora de memes. Experiencia contrastada comentando y merendando”, destaca Belén Esteban en LinkedIn

“Belén se ha abierto un perfil en LinkedIn y está #OpenToWork”. Con estas palabras, La Fábrica de la Tele se ha hecho eco del nuevo paso al frente de la ex de Jesulín de Ubrique, que se ha unido a la red social mencionada hace apenas unas horas con el objetivo de seguir divirtiendo a sus seguidores mientras da a conocer su amplia trayectoria profesional. Tanto es así, que Belén Esteban ha completado su cuenta haciendo pública su experiencia laboral, la cual comenzaba en diciembre de 2009 con las Campanadas en Telecinco: “Me dijeron que fueron los mejores datos de audiencia en años. Estoy lista para dar los cuartos otra vez. Llamadme”, ha escrito la de Paracuellos.

Con La Fábrica de la Tele ha pasado nada más y nada menos que 14 años en los que ha alternado su puesto como colaboradora y copresentadora de ‘Sálvame’: “Colaboradora y generadora de memes. Experiencia contrastada comentando y merendando”, ha añadido. Por otro lado, ha recalcado que lleva siendo la “princesa del pueblo” desde noviembre de 1973, mes y año en los que nació, hasta la actualidad.

Aunque su papel en la pequeña pantalla parecía llegar a su fin con la cancelación de ‘Sálvame’, aún quedan muchos momentazos de la tertuliana por ver y así lo ha confesado ella misma al añadir a su currículum ‘Sálvese quien pueda’ de la mano de Netflix y su productora: “Próxima parada: Miami. Soy uno de los ocho miembros del #dreamteam de la tele en España: Terelu Campos, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y María Patiño. Sigue nuestra búsqueda de trabajo en Netflix el 10 de noviembre. #nervios”, ha zanjado.

Las competencias de Belén: "Licenciatura en administración y dirección de empresas por la universidad de la calle"

Como no podía ser de otra manera, Belén no ha olvidado su faceta como empresaria. ‘Sabores de la Esteban’ es uno de los proyectos de los que la colaboradora más se enorgullece, razón por lo que lo ha incluido en su perfil de LinkedIn: “CEO e inventora del mejor gazpacho del mundo. La receta no la comparto porque valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Mis patatas fritas, las mejores. Y mis cremas de verduras ¡qué queréis que os diga!”, ha exclamado la protagonista.

Los logros profesionales de Esteban no quedan ahí, y ha seguido enriqueciendo su cuenta en la red social en cuestión con dos claves en su educación. El primero de ellos, una licenciatura en administración y dirección de empresas por la universidad de la calle; el segundo, un máster en memes. En cuanto a los reconocimientos y premios, la tertuliana asegura tener “el cariño de toda esta gente” y haberlo “ganado todo” al alzarse como campeona de ‘GH VIP’, ‘Mira quién baila’ y ‘La última cena’. Para poner el broche de oro a su currículum, la ex del torero ha hecho referencia a los idiomas, siendo el español su competencia bilingüe o nativa, el inglés competencia básica profesional y el francés “no, negativo, nothing”.

Belén Esteban, protagonista indiscutible del tráiler de 'Sálvese quien pueda'

Si de algo no hay duda, es de que la de Paracuellos está plenamente centrada en su nuevo proyecto profesional al otro lado del charco. Un formato innovador sobre el que se ha creado la máxima expectación y que promete dar a sus fans un contenido muy divertido de la mano de los rostros más conocidos de la televisión nacional. Es por ello que la madrileña ha sacado a la palestra su vis cómica junto a Víctor Sandoval y María Patiño en unas escenas en las que vuelca todos sus esfuerzos para hablar en la lengua de Shakespeare: “De inglés ando muy bien”, asegura, para después pronunciar palabras como “pet”, “table”, “kiss”, “dog”, “cat”, “name” o “window”. ¡Dale al play para ver cómo Belén Esteban se defiende con el inglés!

Vídeo: @belenestebanmenendez Instagram