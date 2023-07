Belén Esteban pide un favor a Ibai Llanos para cumplir uno de sus sueños

Belén Esteban no pudo ocultar su emoción al conocer que ‘La Velada del Año 3’, el popular evento organizado por Ibai Llanos, se celebrará en el Estadio Cívitas Metropolitano. La noticia de que el encuentro de influencers, artistas y famosos se realizaría en el campo de su amado Atlético de Madrid, fue motivo suficiente para que la colaboradora de ‘Sálvame’ pidiera un favor especial: quería estar allí y, al final, cumplió su gran sueño.

Durante su participación en el podcast Club 113, los presentadores compartieron la noticia del lugar del evento con Esteban, quien alucinó al instante. “¿No jodas que va a ser ahí?”, exclamó, evidenciando su ilusión. Tras la revelación, Esteban no tardó en manifestar su deseo de asistir a La Velada. “Pues a lo mejor voy allí”, comentó, dirigiéndose a los presentadores con la pregunta: “¿Vais vosotros?”.

Sin dudarlo, la ‘Princesa del Pueblo’ les pidió que, si ellos asistían, le consiguieran un acceso. El encuentro, que reúne a grandes personalidades en el marco de una competición de peleas y actuaciones de diversos cantantes, es algo que la Esteban no ha presenciado antes. “Es que yo nunca he visto una pelea, por eso me hace también ilusión”, confesó.

Los presentadores del Club 113 aceptaron la petición de Belén, que ante su confirmación insistió en que la habían “prometido”. Pero, más allá de la promesa hecha por el pódcast, Belén Esteban decidió tomar cartas en el asunto. Así, se comunicó con Ibai Llanos para que se hiciera realidad su sueño de asistir a ‘La Velada del Año’ en el Cívitas Metropolitano.

La confirmación de la presencia de Belén Esteban en el evento no tardó en llegar. Durante una de sus transmisiones en Twitch, Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores con la noticia: “Belén Esteban viene a La Velada del Año”. La emoción de la colaboradora de ‘Sálvame’ se hizo patente cuando compartió el video de la confirmación en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Sí, voy a La Velada y estoy encantada”.

Este evento, que ha vendido todas sus entradas en tan solo una hora, promete ser un gran espectáculo con la participación de personalidades como Abraham Mateo, Ampeter, Marina Rivers, Samy Rivers, y actuaciones en vivo de artistas como María Becerra, Quevedo, Estopa, Ozuna, Feid y Rosario Flores. Y, ahora, con la presencia confirmada de Belén Esteban, la ‘La Velada del Año 3’ se convierte en un evento que promete emociones tan fuertes como inesperadas.