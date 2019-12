3 No habla por su hija, Andrea Janeiro

Belén Esteban tiene claro el motivo que le impide hablar de todas las polémicas que giran en torno a Jesulín de Ubrique: «Tú sabes por qué no hablo de vosotros… No hablo porque la persona que tenemos en común tu marido y yo me lo pidió. A vosotros os ha venido muy bien que no hable, sobre todo a tu marido. No me provoques, porque no me deja ella. Y ante ella, no hay ni juicio ni juzgado. Es lo más importante de mi vida», dice rotunda.