Después de un mes y medio de descanso, Belén Esteban retomaba sus compromisos profesionales y regresaba al plató de ‘Sábado Deluxe’. La colaboradora confirmó en el plató de Mediaset lo que la revista SEMANA ya había adelantado en su último número.

El pasado miércoles, SEMANA aseguraba en portada que la de San Blas había pedido a sus abogados que iniciaran los trámites necesarios para echar a Toño Sanchís de su casa. El que fuera su representante y su familia tendrían que abandonar la vivienda en el plazo exigido por los abogados de esta.

Así lo confirmó, Belén. «Toño y su mujer Lorena son unos okupas, la casa en la que viven es mía», señaló tajante. Añadió que si no se marchan irá la policía judicial. «Está todo en trámite». «Me debe 300 y pico mil euros, las deudas se heredan», ha explicado. De la misma forma, ha confirmado que tiene preparadas varias demandas por lo penal. «Voy a por todas. No he cometido ningún delito, solo confiar en él», recalcó.

Además, Belén también desveló una buena noticia en el ámbito personal. Dos meses después de contraer matrimonio con Miguel Marcos está pensando en volver a casarse, esta vez por la iglesia, en la localidad madrileña en la que reside, Paracuellos del Jarama. «Estamos arreglando los papeles porque me voy a casar en la iglesia de mi pueblo», confesó. «Otro bodorrio», añadía ilusionada.