La que fuera concursante de la última edición de ‘Supervivientes’ está en el foco de la noticia por muchas polémicas. La última de ellas provocada por su decisión de que un Cabify le llevara hasta el interior de un restaurante para evitar que fuera grabada por la prensa. Belén cree que no es diva y está cansada de que critiquen a su amiga: «Mira, yo eso no lo sabía. pero yo para mí no es absolutamente nada diva. Yo la veo una chica muy normal. Lo que pasa es que, no sé».