Belén Esteban celebra su cuarto aniversario de boda con Miguel Marcos

Belén Esteban está de celebración. La colaboradora de 'Sálvame' tiene sentimientos encontrados, ya que este 23 de junio pone fin a una etapa laboral con la emisión del último programa de 'Sálvame'. Además, está feliz con el día que ha celebrado este jueves. Y es que no ha querido pasar la oportunidad de salir a cenar con su marido, Miguel Marcos, en el cuarto aniversario de su boda.

Hace cuatro años celebraron por todo lo alto su boda, bajo la atenta mirada de familiares, amigos más íntimos y compañeros de trabajo. El gran día se celebró el 22 de junio de 2019 en la finca La Vega del Henares en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Cuatro años después, la pareja ha quedado para pasar un ratito juntos y brindar por más años juntos.

El matrimonio ha hecho un planazo para celebrar este día

"Hoy es mi aniversario de boda, cuatro años de casados y 10 juntos FOREVER", ha escrito Belén Esteban junto a varios emoticonos en forma de corazón rojo. Y ha compartido un vídeo en el que podemos ver que se han ido a disfrutar de una cena en la que han terminado bailando mientras muchos de los presentes lo miran y graban.

Pero no solo eso. En el vídeo que ha compartido podemos ver que en el restaurante al que han acudido han tenido un detallazo con ellos. Y es que han puesto un vídeo que seguramente sea de su historia de amor. Para finalizar el vídeo han puesto una foto de ambos el día de su boda. Podemos ver a Belén con su vestido de novia y su ramo. Por su parte, Miguel aparece vestido con su traje de chaqueta. Y sobre la instantánea: "¡Feliz aniversario Belén y Miguel! ¡Te quiero mucho!".

Fue un día increíble para la pareja

La celebración de este día llega en un momento de lo más amargo para Belén Esteban, que dice adiós a 'Sálvame' este viernes tras 14 años en emisión. Todos los trabajadores, colaboradores y espectadores podrán decir adiós a un formato que ha ocupado las sobremesas del grupo de Fuencarral desde hace más de 14 años. Entre todos los que tienen que afrontar, como puedan, esta despedida se encuentra Belén Esteban. Es uno de los rostros que están desde el comienzo del mismo y que han cogido fuerza desde entonces. En SEMANA hemos podido saber que este adiós "está siendo muy duro para ella. Su vida ha girado en torno a 'Sálvame' y nunca imaginó un final así, en horas tan bajas para el programa y sin Jorge Javier Vázquez".

Este 2023 está siendo un año desigual para la de Paracuellos del Jarama. A las secuelas que ha afrontado por la caída que sufrió hace más de un año, se suma ahora esto. Además de despedirse, por el momento, de los telespectadores se une la ausencia de su gran amigo al frente del que es su programa. "No lloro de pena, lloro de alegría. 'Sálvame' acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas...pero ese día me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos", le rogaba ante las cámaras. Supone un "bajón" en un momento en el que no era esperado y en el que consigue diversificarse en otros proyectos como con su empresa, "Sabores de la Esteban", que continúa con sus productos y nuevos lanzamientos.