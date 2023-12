El capote de Belén Esteban a Eugenia Martínez de Irujo tras el ataque de Fran Rivera

Belén Esteban ha vuelto a demostrar que está al lado de sus amigos en las buenas y en las malas. La princesa del pueblo ha reaccionado con rotundidad en sus redes sociales a la entrevista que ha concedido Fran Rivera a 'De viernes'. Aunque no será hasta el 16 de diciembre cuando los telespectadores puedan verla completa, Telecinco ya ha ido compartiendo algunos avances. Un testimonio que no ha dejado indiferente y que ya está generando las primeras reacciones. El torero se ha despachado a gusto. Entre sus contundentes ataques, no falta el que le dedica a Isabel Pantoja ni tampoco a su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo. Belén, íntima de la aristócrata, ha querido dejar claro su rechazo a las palabras del hijo de Carmina Ordoñez.

Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad nacional cortesía del padre de su hija. Fran Rivera ha sido el último famoso que acude a 'De viernes' para hablar de su vida y, por ende, de las personas que le rodean. Mediaset ha compartido ya algunos adelantos, a la espera de la emisión completa del programa, presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta este viernes. Entre otros pasajes, ha recordado cómo vivió la muerte de su madre, la gran Carmina Ordóñez. "Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer (Isabel Pantoja) qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona", confiesa el diestro. El hijo mayor de Paquirri siempre ha mostrado una gran desafección con la viuda de su padre que, en esta ocasión, no se ha privado de exteriorizar.

Pero no ha sido la única persona a la que el torero se ha referido. Su exmujer tiene su cuota de minutos en la entrevista de Fran Rivera, sobre la que ha vertido una acusación que no ha pasado desapercibida para Belén Esteban. La excolaboradora de 'Sálvame' apenas ha tardado unas horas en mostrar su rechazo a golpe de imagen tierna con Eugenia. En ella, se puede ver a las dos mujeres abrazándose muy cómplices en un local nocturno mientras sonríen a la cámara. Junto a la foto, la ex de Jesulín de Ubrique ha escrito un contundente mensaje. "Lo mejor que he conocido en mi vida. Ojalá todo el mundo te conociera como yo. Te quiero mucho", ha compartido con sus algo más de un millón de seguidores en Instagram. Acompañando la idílica estampa, la canción de Rocío Flores, 'Te quiero', sonando de fondo. El fragmento elegido dice así: "Sabes que eres mi bendición, mi sangre, mi cantar, mi respiración. No sabes cómo te quiero. Eres para mí lo primero".

La estrecha relación entre Belén y Eugenia que comenzó en los toros

¿Pero qué ha dicho Fran Rivera para desencadenar la ira de Belén Esteban? "Yo no le guardo ningún rencor, pero me despellejó como padre", afirma el torero en uno de los adelantos que ha emitido Telecinco. La ahora también 'influencer' y la hermana de Cayetano Martínez de Irujo mantienen una relación muy estrecha que tiene su origen en su pasado taurino. Se conocen desde la época en la que ambas acompañaban a sus anteriores parejas a las plazas de toros para verles torear. De hecho, Belén fue una de las invitadas de la boda de Eugenia y el hijo de Carmina.

Las dos mujeres se quedaron al mismo tiempo embarazadas: Belén, de Andrea y la hija de la duquesa de Alba, de Tana. "Nos conocemos desde hace muchos años. Retomamos el contacto hace cinco o seis años. Yo la quiero mucho", explicó recientemente la primera. De ella, Eugenia Martínez de Irujo confesó: "La adoro, es una crack". Este viernes podremos comprobar si la excolaboradora de 'Sálvame' tiene que volver a salir al ruedo, valga el chascarrillo, para defender a su amiga de los ataques de su exmarido. Por el momento, lo único cierto, es que no le ha sentado nada bien la escueta frase que le ha dedicado.