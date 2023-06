Belén Esteban, cabreada con Kiko Hernández tras su boda con Fran Antón: "No entiendo tanto secretismo"

'Sálvame' sigue tras la pista de Kiko Hernández. El programa comunicó el jueves 8 de junio que su colaborador se casaba el fin de semana con Fran Antón y quería recibir la confirmación oficial. Desde ese momento surgían muchas dudas sobre este enlace y supuesta campaña publicitaria de su próxima obra de teatro. Ninguno de sus compañeros en Telecinco saben realmente la verdad ni estaban al tanto del paso que dio. Era, de hecho, algo indispensable para él, como supimos en exclusiva en SEMANA: "Tenía claro que si lo contaba era imposible que se mantuviera en secreto". Algunos de ellos, como Marta López, demostraron su asombro ese mismo día y se sintieron desplazados. Ahora es Belén Esteban, una de sus amigas en Mediaset, quien muestra su sorpresa y desconcierto.

"Me parecería estupendo, pero tanto secretismo en un programa en el que ha estado 14 años, no lo entiendo", asegura la de Paracuellos del Jarama ante las cámaras. No logra entender por qué hasta este mismo lunes no han podido contactar con él desde La Fábrica de la Tele. Se merecían contar con su versión: "Cuando no dices tan claramente en el programa en el que trabajas, que es tan fácil como levantar el teléfono y decir 'oye no me he casado'". 'Sálvame' conseguía esta misma tarde de lunes unas palabras de Kiko Hernández. Este se sentará finalmente este martes 13 de junio en su plató frente a sus compañeros. Aunque no ha adelantado si confirma detalles sobre su boda, sí les ha dejado claro a los directores que no es ni una estrategia, ni una exclusiva...

Belén Esteban desvela que no conoce en primera persona qué sucede en la vida de su compañero. "No sé si se casó o no, pero el comportamiento que he visto por televisión de la peineta, de tirar una moto... Si lo hacemos otros nos cuelgan", sentencia. La colaboradora se refiere a un incidente entre varios invitados a la celebración de la Sala Las Vegas cuando se estaría festejando este enlace. Los reporteros que estaban allí recibieron a cambio de sus preguntas una peineta a las tantas de la madrugada. No fue el único momento tenso que se vivió. Al parecer, personal de seguridad llegó a empujar a un reportero para que no hablara con los coches e hizo que se cayeran las motos que estaban aparcadas en ese lugar.

"Tener al programa con unas informaciones y que no levante el teléfono...", se pregunta Belén Esteban

Belén Esteban ha querido romper una lanza a favor del programa. Son muchas las informaciones que se han ofrecido a los espectadores sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón y se les está señalando. "Me parece vergonzoso que diga Lydia que es un genio. También le quiero, pero tener al programa con unas informaciones y que no levante el teléfono y diga que no, me parece vergonzoso", le explicó a su compañera.

'Sálvame' confirmó la boda de Kiko Hernández y Fran Antón tras las informaciones de Miguel Frigenti y revolucionaron así a la esfera pública. El programa conseguía en días posteriores ofrecer más detalles. Sería entre el pasado sábado y domingo cuando se reunirían en la Sala Las Vegas de Madrid para celebrarlo con una fiesta. Antes es un brunch en casa del colaborador lo que uniría a todos los invitados. Las alianzas, de "oro blanco con brillantes" las traían directamente desde Melilla, de la Joyería Victoria. De hecho fue una dependienta la que confirmó, por error, el encargo. Nada más se pudo averiguar, ni estando presente en la fiesta. Habrá que esperar a este martes y lo que el colaborador quiera decir.