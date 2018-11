Belén Esteban lo tiene claro: Toñi Moreno está invitada a su boda. ¿Y Emma García?

Jorge Javier Vázquez tira de la lengua a Belén Esteban en Sálvame y esta confiesa que Toñi Moreno está invitada a su boda, pero Emma García no. Su relación no es la misma con una y otra, pero no tiene reparos en comentarlo en directo con el público