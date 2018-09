2 Una decisión muy meditada

Será, la de junio de 2019, la segunda boda para Belén, que en 2008 se casó con Fran Álvarez, y la primera para Miguel. El matrimonio fallido de la colaboradora no ha minado, en cambio, sus ilusiones por darse el ‘sí, quiero’ con el conductor de ambulancias y, de hecho, siempre ha confesado públicamente estos deseos. Sin ir más lejos, cuando se supo ganadora de su batalla legal con Toño Sanchís, dijo: “Cariño, no sabes lo que te puedo querer. Estoy segura de que vamos a acabar juntos, casados o no. Después de la persona que más quiero, vas tú, cariño. Gracias por estar siempre a mi lado. Eres el hombre de mi vida y te voy a querer siempre. Gracias mi amor”. Eso sí, hasta ahora no había habido pedida formal ni, mucho menos, fecha para tan señalado día.