Belén Esteban tenía claro el 29 de febrero de 2016 que no se llenaría los bolsillos a golpe de exclusiva con su futura boda. La de San Blas se jactó de decir que si ella se casaba “se iba a enterar toda España”. Del mismo modo que “igual que no vendí la exclusiva de mi primera boda, no voy a hacerlo con la segunda. Pero ahora que su enlace con Miguel Marcos es un hecho, hay indicios que hacen presagiar que Belén planea vender la exclusiva de las fotos de su día grande. El anuncio de su compromiso con el técnico sanitario se filtró a los medios de comunicación unas horas antes de salir publicado.

11 ‘Donde dije digo, digo Diego’ En este sentido, sus compañeros de ‘Sálvame’ han sido los primeros en destapar ciertas suspicacias y apuntar que Belén Esteban podría estar haciendo aquello de “Donde dije digo, digo Diego”. Precisamente un Diego, Arrabal, se ha atrevido a asegurarlo: “Está negociando la exclusiva”, y tiene “claro” que si no ha desvelado todavía en qué régimen se casa con Miguel es porque “hay separación de bienes”. Más lejos fue Antonio Montero, que apuntó que la exclusiva de la boda de la princesa del pueblo “se puede vender tranquilamente por una cifra en torno a los 80.000 y los 100.000 euros”. 10 ¿Venderá Belén Esteban la exclusiva de su boda? Otro asunto que levanta sospechas es la prohibición de móviles a los invitados durante el día de la ceremonia. ¿Miedo a otra posible filtración? Sin lugar a dudas, se trata de una decisión que ha levantado bastante polémica. 9 Su gran amiga Mila piensa que Belén va a respetar su palabra y que no va a vender su boda 8 Diego Arrabal está convencido de que sí va a haber exclusiva con las fotos de su día grande 7 La anterior boda no tuvo exclusiva. ¿Habrá cambiado de planes Belén? 6 ¿Querrá Miguel Marcos posar en los medios de comunicación cuando es un hombre tan discreto? 5 El coste de las fotos podría irse hasta los 100.000 euros, tal y como informa Antonio Montero 4 Gustavo González dice que “a Belén le han desaconsejado vender la exclusiva”. ¿Cuál será su decisión final? 3 Nueve meses hasta conocer qué pasará finalmente 2 Por si alguien ha estado perdido estos días, la boda será el 22 de junio de 2019 1 La pedida de mano tuvo lugar durante el viaje de la pareja a New York