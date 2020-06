Belén Esteban ha regresado a Mediaset después de cerca meses de confinamiento. La colaboradora se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo ha sido su encierro en casa en estos 102 días que no ha visitado el plató y para dar una buena noticia.

El próximo lunes 22 de junio se cumple el primer aniversario de la boda de cuento de hadas de Belén Esteban y Miguel Marcos y ante este acontecimiento, la de Paracuellos ha anunciado que ya saben cuándo van a casarse por la iglesia. Será el año que viene en la iglesia de su pueblo y de momento no tienen fecha puesto que aún «no hemos hablado con el cura». Asimismo, emocionada y orgullosa, admitía que tanto la familia de su marido como la suya se estaban enterando en directo de los planes futuros de la pareja.

Ahora bien, Belén Esteban lo tiene claro: si se queda embarazada, se tendrá que retrasar el enlace. La colaboradora también ha hablado de su sueño de volver a ser mamá y ha compartido con la audiencia que llevan meses intentándolo. «Ojalá Dios quiera, a mí me encantaría y a él también, puede suceder en cualquier momento», aseveraba.

El pasado mes de octubre, Belén Esteban hacía público su intención de volver a pasar por el altar y celebrar un bodorrio por la iglesia. Por entonces, aseguraba que era uno de los sueños de su marido y ella estaba arreglando los papeles para poderlo hacer realidad. «Le voy a dar ese gusto», comentaba. De esta manera, será la segunda boda por la iglesia de la colaboradora.

El primer aniversario de boda

Después de pasar más de 70 días separados a raíz de la decisión de Miguel Marcos de alejarse de su mujer por miedo a que se pudiera contagiar, la pareja, ya reunida, está más feliz que nunca y ha hecho balance de estos 365 días. «Quiero mucho a mi marido», ha señalado. Su boda fue uno de los días más especiales que recuerda: «Es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Si pudiera volver hacia atrás lo repetiría de nuevo», ha indicado. Por el momento, no tiene ningún plan especial para festejar el aniversario. «Aún no lo he celebrado. Miguel está trabajando, ya lo celebraremos», ha reconocido.

Un regreso a televisión agridulce

Belén Esteban ha protagonizado un sonado regreso a televisión después de haber protagonizado un tenso enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez a raíz de unas declaraciones sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno. A pesar de que se mostraba muy feliz y emocionada por volver a la que es su casa, después de expresar su indignación con los políticos españoles y sus actitudes dentro del Congreso de los Diputados, el presentador del espacio de Telecinco arremetía contra ella y expresaba su conformidad con Fernando Simón y sus explicaciones sobre la pandemia.

«No vengo abanderada de nada ni de nadie, aquí no es palabra de Dios, vengo a hablar de lo que yo he vivido, de mis amigas que tienen que ir en metro», espetaba Esteban. Ante esto, Jorge Javier Vázquez no podía evitarlo y contestaba con cierta dureza a su amiga: «Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda. Estoy del discurso de mis amigas que viajan en metro… ¿y mis hermanas dónde coño crees que trabajan?«.

La discusión se fue acalorando por momentos y el presentador tomó la decisión de dejarle el cortijo a Lydia Lozano para que continuara la entrevista. Sin embargo, pocos segundos después irrumpía en el plató y volvía a arremeter: «Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que túy por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación». Esto provocó las lágrimas de la colaboradora de ‘Sálvame’ y la fuerte salida de Jorge Javier del programa.