Belén Esteban acepta la invitación de Ana Obregón: "Voy a conocer a Ana Sandra"

Ana Obregón regresa a España junto a la pequeña Ana Sandra esta misma mañana. Los compromisos profesionales de la presentadora han hecho que den el paso de volver a la península después de estar en Florida tras el nacimiento de la bebé. Toda la familia Obregón estaba al tanto de lo que sucedía y esperaban con los brazos abiertos encontrarse, al igual que todos sus amigos y conocidos. Entre ellos se encuentra Belén Esteban, que confiesa en 'Sálvame' haber recibido ya una invitación para conocer a la nueva integrante: "A mi me ha invitado Ana a ir a verla y voy a ir a conocerla. Por supuesto".

Mientras la actriz permanecía en Miami son varios los mensajes que intercambió con la de Paracuellos del Jarama. Por eso, no es extraña esta cercanía entre ambas y la información que transmite. "Ana Obregón sabía que iba a venir, tenía todo super organizado y la familia lo sabía todo. No ha habido ninguna filtración de nada", aseguró antes de desvelar las palabras que intercambiaron antes por teléfono y mostrar su alegría porque ahora se encuentren en territorio español. El programa ofrecía las imágenes de la llegada de la investigadora de 'Mask Singer' y la opinión de Alessandro Lequio ante este suceso. Y es que sorprendía que en 'El programa de Ana Rosa' tan solo dijera que no estaba al tanto de su regreso.

Con todo esto, a Belén Esteban solo le quedaba una pregunta por resolver con respecto al colaborador y Ana Obregón: "¿Va a ir a conocer a su nieta?". Sabe que siempre han mantenido una buena relación pero se muestra muy sorprendida ante ello. Defendió ante sus compañeros la decisión que ha tomado desde que puso un pie en Estados Unidos y lo que está haciendo por cumplir los deseos de su hijo Aless Lequio antes de fallecer. "Habrá gente que crea que está bien o mal. Si un hijo te pide eso lo hago. No voy a criticar a ninguno, cada uno lleva el luto como puede", dijo convencida.

Los planes de Ana Obregón a su regreso a España

Ana Obregón protagonizaba las imágenes del día en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más tocar tierra. Justo a la salida del lugar captaba Europa Press estas primeras imágenes de ambas en Europa. No estaban solas, las acompañaba seguridad hasta el coche en el que se marcharon lo más rápidamente posible. Una decisión que seguro tomó después de lo sucedido en Miami. Allí, como conocimos en exclusiva en SEMANA, la presentadora contrató a un guardaespaldas que salvaguardara tanto su seguridad como la de la bebé. Es consciente de lo que generó la noticia de su llegada y no quiere tener ningún susto. Los mensajes intimidatorios que recibe por ello le ha llevado a estar en alerta y por ello la rapidez de la decisión.

A pesar de la discreción y tomar esta salida, donde no se encontraban más viajeros alrededor, ha sido inevitable que los medios capten dicho momento. Lo cierto es que se confirmó hace unos días su presencia en el final de la Feria del Libro. Allí firmará 'El chico de las musarañas', su última publicación. Este fue el libro que su hijo comenzó y no pudo terminar, tarea de la que ella se ha encargado. Será el 11 de junio cuando esté dentro de una de las famosas casetas colocadas en el Parque del Retiro para albergar la cita literaria para, seguramente, firmar ejemplares de los que allí se acerquen.