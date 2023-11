Belén Esteban abre su álbum más sexy para celebrar su 50 cumpleaños

Belén Esteban está inmersa en una etapa de lo más dulce. Y de celebración por partida doble. No solo está a punto de estrenar su esperado nuevo proyecto laboral, 'Sálvese quien pueda', de la mano de los colaboradores icónicos del extinto ´Sálvame'. La princesa del pueblo está de cumpleaños. Cumple, nada más y nada menos, que 50 añazos. Un número redondo y fecha más que significativa que ha querido celebrar por todo lo alto con todos sus seguidores. La ex de Jesulín de Ubrique ha abierto su álbum de fotografías más sexy para demostrar que está mejor que nunca.

Belén Esteban: "La verdad es que, para tener 50 años, ni tan mal"

No está de viaje pero, a tenor de las imágenes que ha compartido, bien podría ser. Belén Esteban ha tirado de carrete veraniego para celebrar sus cinco décadas en este mundo. Y está estupenda, vestida con un colorido traje de baño, montada en un exclusivo barco y posando cual diva hollywoodiense. "La verdad es que, para tener 50 años, ni tan mal", ha escrito en sus redes sociales junto a las fotografías. En apenas unos minutos, la colaboradora ha recibido miles de 'Me gusta' (cerca de 9.200 al momento de escribir esta nota) y otros tantos mensajes de felicitaciones. "Feliz cumpleaños, buenorra, reina de mi vida", le ha escrito una seguidora. "Crecí viéndote en la tele en casa de mi abuela y me enamoraste. Tu personalidad es imparable Belén, eres historia de España. Infinita ESTEBAN. Felices 50", le escribe otro incondicional.

Solo buenos deseos y vítores para ella en su día. Desde la cancelación de 'Sálvame' por parte de Mediaset el pasado 5 de mayo, la de Paracuellos no ha parado quieta. Se ha convertido en una auténtica 'influencer' en Instagram, donde suma algo más de 1,1 millones de seguidores. Acostumbrada a reinventarse, Belén ha hecho de esta plataforma un nuevo medio de vida y el negocio, parece, le está saliendo redondo. No para de facturar a propósito de su increíble fama. Se acaba de convertir en la imagen publicitaria de una compañía de luz y gas que promociona a través de esta red social. La propia tertuliana contó a SEMANA que otras cadenas le habían tirado la caña, conscientes de interés que genera. Sin embargo, ella dejó claro que su fidelidad está con la Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvese quien pueda' de la mano de Netflix. Una relación que se remonta a hace algo más de 14 años.

La gran y sentida ausencia en el 50 cumpleaños de la princesa del pueblo

El único pero de Belén Esteban en esta fecha tan señalada para ella es que no podrá compartirla con Andrea Janeiro. Ha sido la propia Belén la que se ha encargado de confirmar la noticia con una foto muy nostálgica de ella y su hija cuando esta era un bebé. "Hoy hago 50 años y lo que más voy a echar de menos es a ti, mi vida. Te quiero", le ha escrito. La joven reside desde principios de este años en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se trasladó para continuar con sus proyectos profesionales. Que echa mucho de menos a su hija es algo que Belén se encarga de recordarle públicamente siempre que puede. "Lo mejor de mi vida", fue el tierno mensaje que le dedicó recientemente. La orgullosa madre aprovechó para reunirse con ella en suelo estadounidense este verano y disfrutar de un idílico viaje con su hija, las dos solas.

Recién llegada de Oporto, donde se marchó de romántica escapada con su marido, Miguel Marcos, la también empresaria está inmersa en una cuenta atrás imparable. El próximo viernes 10 de noviembre se estrena, por fin, 'Sálvese quien pueda'. Los seguidores del mítico programa de Telecinco podrán visionar de los tres primeros capítulos de este 'reality' que se prevé del todo desternillante. De esta nueva producción de la Fabrica de la tele se puede esperar de todo: discusiones, diversión, parajes de ensueño y no tanto, y, sobre todo, risas, muchas risas. Y broncas, muchas broncas de esas que darán de qué hablar. Como el tenso rifirrafe que protagoniza Belén con Lydia Lozano, del que pudimos ver un adelanto en el último tráiler de la 'docuserie'.

