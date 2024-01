Begoña Vargas y Julio Peña, la pareja de la serie ‘Berlín’ más allá de la pantalla

‘Berlín’ ha llegado para quedarse. La ficción protagonizada por Pedro Alonso ha batido todos los récords y se ha convertido en la serie más vista de Netflix en la última semana. Según un informe publicado por la plataforma de streaming, la serie acumuló 74,3 millones de horas vistas. Un auténtico éxito que también se traduce en el aumento de popularidad de los interpretes que dan vida a los principales personajes. Especialmente Begoña Vargas y Julio Peña, quienes ya han sido apodados como los nuevos Rio y Tokio (Miguel Herrán y Úrsula Corberó en ‘La casa de papel’). Esta es su vida más allá del spin-off de la conocida serie que nació en Atresmedia.

Begoña Vargas da vida a Cameron en ‘Berlín’, una joven decidida y muy impulsiva que se mete de lleno en el plan de robo perpetrado por el personaje de Pedro Alonso. Su personaje tiene una gran química con Roi, interpretado por Julio Peña, un personaje con un pasado que le atormenta y que marcará de lleno su forma de relacionarse con los demás. Más allá de la serie de Netflix, a la actriz la conocimos en ‘La otra mirada’, así como en ‘Alta mar’, ‘Boca Norte’, ‘Paraíso’ y más recientemente en ‘Bienvenidos a Edén’.

Con tan solo 23 años, Begoña Vargas se ha convertido en una de las actrices españolas con un futuro prometedor. Su pasión por el mundo de la interpretación le llegó gracias a ‘Los Serrano’. Fue un día en el que vio la serie y preguntó qué podía hacer para salir en ella. Pero no fue fácil de cumplir su sueño puesto que en su pueblo, Loeches (Madrid), no había clases de teatro. Por ello, sus padres decidieron apuntarla a clases de baile. Terminó especializándose en hip-hop y compitiendo en concursos nacionales. Su primera oportunidad en televisión se la dieron en ‘Centro Médico’, aunque fue en 2018 cuando dio el salto a la plataforma de streaming gracias a su cameo en ‘Paquita Salas’. En cuanto a su vida personal, mantuvo una discreta relación con Óscar Casas, hermano de Mario Casas, durante tres años. Fue en 2020 cuando pusieron fin a su noviazgo, aunque mantienen una gran amistad. Ahora, Vargas ha rehecho su vida junto a Andrés Ceballos, vocalista del grupo Dvicio. A pesar de ser muy discretos a la hora de hablar de su vida privada, lo cierto es que la pareja no duda en presumir de su amor a través de las redes sociales.

Julio Peña, el actor revelación del momento

Julio Peña se mete en la piel de Roi, un joven que pondrá en jaque la operación que llevarán a cabo en París. Al joven ya le han tachado como el actor revelación del momento y no es para menos. Su gran salto a la popularidad llegó gracias a su papel protagonista en ‘A través de mi ventana’, la producción de Netflix que también tiene dos partes más, ‘A través del mar’ y ‘A través de tu mirada’.

Una gran producción a la que llegó después de muchos años de trabajo. Desde bien pequeño supo que lo suyo era la actuación y por eso le pidió a su madre que le apuntara a clases de teatro. Siendo muy joven dejó Madrid y se mudó al otro lado del charco. Algo que le sirvió para tener su primera gran oportunidad en la pequeña pantalla. En concreto, participó en ‘Bia’, una serie de Disney Channel Latinoamérica. También participó en ‘Acacias 38’. Sobre su vida privada, poco o nada se sabe acerca de quién ocupa el corazón del joven interprete.