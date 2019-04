11 Brigitte Macron la invitó

Sin embargo, fuentes de Moncloa argumentaron la decisión de contar con Gómez: «La esposa del presidente del Gobierno fue a París porque la esposa del presidente francés la invitó y había programa para los cónyuges. No era un programa solo para primeras damas, entre otras cosas por que Brigitte Macron no lo es, no tiene dicho estatus en la política francesa».