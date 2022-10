No son buenos momentos para el empresario Pedro Trapote. Y es que su mujer, Begoña García Vaquero, ha sufrido un ictus y se recupera en el hospital del gran susto, tal y como publica ‘Informalia’. Justo se encontraba en su casa de Madrid hace tres días cuando se dio cuenta de que no podía hablar con normalidad. El hijo del empresario, Sergio, que es médico, se dio cuenta y no dudó en acercarla hasta el hospital para que la pudieran atender a tiempo.

La rápida gestión de llevarla al hospital fue clave

Begoña, que ha sufrido este percance de salud a sus 52 años, ya se encuentra en planta después de haber pasado unos días en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), donde ha estado más vigilada. La recuperación le ha permitido ya subir a planta del hospital. El empresario de discotecas tan conocidas como Joy Eslava o Teatro Barceló vivió un susto muy grande. Al principio pensaba que su mujer estaba sufriendo un corte de digestión, pero no era así.

«La tensión arterial le subió a treinta y tantos… una barbaridad. Seguimos el protocolo. A las tres de la mañana llamamos a una ambulancia, al Samur… y se quedó ingresada en el Hospital de La Princesa, en Diego de León», declara Pedro Trapote a ¡Hola! ahora que su mujer ya se recupera del gran susto.

Beatriz Trapote fue en todo momento consciente de lo que le ocurrió

Gracias a la rápida gestión, el ictus de Begoña se ha cogido a tiempo. Ella fue en todo momento consciente de lo que le estaba ocurriendo y fue muy duro. Las primeras 48 horas son vitales cuando se sufre un ictus, ya que hay gran probabilidad de que vuelva a suceder. Sin embargo, no fue el caso de Begoña: «Ayer comenzó a andar un poco y ya se encuentra bien», dice feliz y orgulloso su marido, que no la deja sola ni un instante. Pedro está muy pendiente de su mujer y dice con orgullo que no le van a quedar secuelas.