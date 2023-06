Beatriz Trapote vuelve a la televisión con 'Así es la vida': “Estoy muy ilusionada”

Así es la vida ha llegado a la parrilla de Telecinco para ocupar el hueco que deja Sálvame tras 14 años en emisión. El programa de Sandra Barneda y César Muñoz, que se emite de lunes a viernes a las 16:45, ha querido revolucionar la televisión tal y como la conocíamos. Apuestan por un modelo mucho más divertido y desenfadado para abordar los temas del corazón, y eso ha hecho que sus colaboradores también sorprendan.

Una de las estrellas más rutilantes del show es Beatriz Trapote, que deja atrás los miedos que la acompañaban desde hace años y se enfrenta a esta aventura con muchas ganas e ilusión. La colaboradora se abre con SEMANA justo antes de estrenarse en las tardes de la cadena principal de Mediaset.

¡Menuda sorpresa! ¿Qué es lo que te ha hecho volver a la televisión?

Pues que me han llamado, eso lo primero (Ríe). Ya una vez he tenido a mis tres hijos, esa estabilidad familiar y emocional, me ha hecho dar el paso de querer volver a mi mundo. He estado todo este tiempo retirada, porque mi objetivo era formar mi familia. Esa era mi prioridad, pero ahora vuelvo a por todas.

Pero tú lo echabas mucho de menos.

Bueno, sí. Mi vía de escape al final era Instagram ( @beatrapote) Mi madre fue la que me animó y yo le decía todo el rato: “Venga, mamá. Que yo no tengo tiempo, tal…”. Pero bueno, lo abrí en el momento de la pandemia y empecé a hacer directos. Eso me devolvió ese gusanillo que te da la tele. Quise ayudar a los autónomos y a los emprendedores. Y ya luego cuando me quedé embarazada fue todo un boom, el tema de la reproducción y la maternidad. He estado trabajando muchísimo tiempo ahí de forma altruista, con mucha lucha e implicación. Pero me vino muy bien.

Con Instagram has podido acercarte a un público más joven.

Me encanta que la gente joven me siga. Cuando estuvo Víctor en el reality volvimos todos a la palestra. Eso de: “¿Qué pasó con Beatriz Trapote? ¿Qué ha sido de Víctor Janeiro?” (Rie). Estuvimos una etapa alejados de los medios. Pero bueno, aquí seguimos, luchando como padres. No ha sido fácil, eh. Ahora yo trabajaré en televisión y Víctor tendrá que hacer las veces de papá 24/7.

Esto sería impensable hace unos años, tenías mucho miedo a volver a Mediaset. Lo has pasado muy mal.

Es una mezcla, como tú dices, entre el miedo y el respeto. Yo no quiero que me hagan daño. Al final, te presentas con una coraza y dices… Bueno, a ver, lo he pasado muy mal. He estado un tiempo retirada. Pero han sido seis meses (con Pesadilla en el paraíso) en los que me he sentido muy bien. Yo soy periodista, he trabajado en la calle. Cuando volví, me reencontré con muchísimos compañeros. De directores y subdirectores había gente que ha trabajado codo con codo conmigo en la calle. Por ejemplo, cuando coincidí con Ion. Entonces, a mí me hizo mucha ilusión volver y me sentí muy cómoda. Eso quizá ha hecho que que vuelva.

¿Cómo encaras esta nueva etapa?

Evidentemente, yo sé que en plató no van a ser todo “ji ji, ja ja y ju ju”. Habrá compañeros con los que choque porque pensemos diferente y eso también es televisión. Pero siempre en la línea del respeto y la educación. Lo afronto desde el “Bea, ya no te va a afectar nada”. O sea, tengo 42 años, tres hijos y llevo 16 años con Víctor. Ya no tengo nada que demostrarle a nadie, la gente ya me conoce. Ni tampoco tengo nada que demostrarle a él ni él a mí. Voy con esa tranquilidad.

Conociéndote, sé que ha habido algo que te ha hecho dar el paso. ¿Qué tiene Así es la vida?

Pues mira, lo que me ha convencido al 100% es que va a ser un programa blanco, divertido, con mucho humor y un programa sin conflictos. Nosotros no vamos a “maltratar” al personaje. Venimos de una era en la que había algunos programas de televisión que han maltratado a la persona famosa, yo he estado a pie de calle como reportera y lo he pasado muy mal. He sido la primera que he trabajado en eso y yo me moría. Entonces, en Así es la vida vamos a tratar al personaje como se trataba antaño y como los tratáis en SEMANA. La televisión de antes era más “happy flower”, se quería al personaje. ¿Cuántas veces vimos a Jesús abrir las puertas de su finca en esa época? Ahora es impensable y eso es lo que queremos recuperar.

¿Crees que lo vais a conseguir? Es un reto.

Así es la vida tiene ese objetivo. Volver a cuidar al personaje, que se sienta a gusto y pueda contar su vida. Tanto lo positivo como lo negativo, eh. No siempre se tienen cosas buenas, también hay cosas malas. Pero se traslada tal cual es. No hay un corta y pega. Un…“Ahora busco el entresijo y me invento cosas”, porque hay veces que no se cuentan realidades, porque me ha pasado en primera persona. Y en este caso, todo lo que ocurra en el programa va a ser verdad, sin filtros. La gente quiere ver eso.

Hablabas antes de Jesulín. Ahora que está tan cercano a la televisión, ¿tú crees que irá a Así es la vida?

Pues oye, yo lo invito. Ahora que está en esa tournée televisiva, Yo le digo: “Mira, Jesús, no te preocupes que vas a estar muy bien acompañado de tu cuñada. Te sientas a mi ladito y si alguna se mete contigo, ya salgo yo, como una fiera. Todo es cuestión de que le encaje y se sienta a gusto. No sabemos si volverá o no a los ruedos esta temporada. En los últimos programas que ha hecho Jesús se vio su lado tranquilo y sincero. Ese es el que nos gusta. No ese Jesús encorsetado, ahí… midiendo sus palabras. Hay que buscar que la gente se sienta cómoda y pueda hablar de todo.

De todos tus compañeros, que la lista es muy larga. ¿Quién te cae mejor o con quién conectas más?

Me encanta Soraya Arnelas, además ella estuvo en mi boda. Soraya es adorable, es muy como yo y muy transparente. Suso, por ejemplo tiene mucho salero. Noemí, como viene de La isla de las tentaciones, nos traerá mucho sex appeal (ríe). Pero Marina Esnal me chifla también, creo que es muy buena profesional. Me encanta que una periodista joven tenga esa esa oportunidad y que veamos caras nuevas.

Creo que con el programa habéis roto esa brecha generacional, hay mucha gente joven.

Por supuesto, se les ha dado esa oportunidad. Y oye… también apostando por los periodistas, que necesitamos nuestro hueco.

Vamos… que tú estás súper feliz

Yo estoy muy feliz. Muy contenta y muy ilusionada. He vuelto a casa de mis padres los días que trabaje en el programa. Me he ofrecido, además de ser colaboradora, a hacer vídeos, a ser reportera, a locutar… Yo estoy implicada 100% en el programa. Lo importante es trabajar y que salga bien. Voy a darlo todo y eso es lo último importante. No voy en plan diva, voy a sumar. Al final esto va a ser la transición a una nueva era. Y yo estoy… pues eso, ya tu sabes bien cómo estoy. Me conoces (ríe)