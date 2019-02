2 Las palabras de Beatriz Tajuelo

No ha querido confirmar si es cierto o no la información de Lydia Lozano. De hecho, no ha querido responder a ninguna de las preguntas que la prensa le ha realizado ni a hacer declaraciones al respecto sobre la nueva amistad de Albert Rivera y Malú. Tan solo se ha pronunciado para decir que “está de maravilla”, tras ser preguntada por Albert Rivera.