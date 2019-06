10 ‘Instagramer’

Ha coincidido con su ruptura cuando se ha visto a una Beatriz Tajuelo mucho más activa en redes sociales. Ha sorprendido publicando contenido muy ‘lifestyle’. Así lo explica ella: «Ya sabéis, a mí me gusta mucho viajar, la moda, los restaurantes y me apetecía compartirlo con la gente y vi que tenía resultado y que la gente me escribe, me pregunta cosas y vamos compartiendo, así que nada, ahí estamos» .Además, colabora con la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group.