Cuando salió la separación entre el líder de ‘Ciudadanos’, Albert Rivera y la que fuera su mujer Beatriz Tajuelo, fue una de las noticias más sorprendentes del momento. Hasta ahora… que se conoce la nueva amistad de Rivera con la cantante Malú, tal y como desvela SEMANA en exclusiva. Si echamos la vista hacia atrás y nos damos cuenta de los mensajes de su ex… parece que no está pasando un buen momento. ¿A qué se referirá Beatriz Tajuelo con los siguientes misteriosos mensajes?

Leer más: En SEMANA, Albert Rivera y Malú, más que amigos

Beatriz Tajuelo: ¿envía “pullitas” al líder de ‘Ciudadanos’?

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera se han mantenido al margen de los medios de comunicación desde su sonada separación. Discretos, al igual que fue su relación, no han hecho campaña de ello y han seguido cada uno su camino por separado sin hacerse daño. ¿Habrá terminado esta paz para la expareja?

La ex de Albert Rivera a través de las redes ha ido dejando en las últimas semanas misteriosos mensajes: “La vida no te enseña a ser fuerte, te obliga a serlo”, tuiteaba el pasado lunes bajo el hashtag #felizlunes. El mismo día compartía una estrofa de una de las canciones de Bunbury: “Sueña lejos de la tristeza sueña lejos del dolor como si no hubiera ocurrido y aún estuviera intacto tu corazón”.

Desde su separación, ninguno ha hecho declaraciones al respecto

Unos días antes, el 13 de febrero, también compartió otro misterioso mensaje: “A pesar de los errores, a pesar de las caída, a pesar de las lágrimas, a pesar de las heridas, a pesar de las… malas decisiones y compañías… A pesar de los pesares, y le pese a quien le pese seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando ¡Seguimos en pie!”. ¿Es este último una “pullita” para Albert Rivera?

Desde que ha salido a la luz la noticia de la nueva amistad entre Albert Rivera y Malú no ha compartido ningún comentario en Twitter. Sí lo ha hecho en Instagram, pero algo meramente profesional únicamente. Seguiremos informando.

En Semana, la nueva amistad entre Albert Rivera y Malú

Más contenido .....