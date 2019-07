Beatriz Luengo, embarazada de su segundo hijo

View this post on Instagram

🎂¡¡Hoy siiii!!🎂 🥳FELIZ CUMPLEAÑOS CUERPO Y ALMA🥳 Gracias por vuestros mensajes tan bonitos!!! Cumplimos un año lleno de metas increíbles………. 🏆Nominación a Latin Grammy (Best Pop Álbum) 🇲🇽📀🇪🇸3 discos de Oro 🎧95 millones de streams (en Spotify más de 70M) ❤️ «Más que suerte» 35 Millones 📺133 millones de views en Canal YouTube 🚀+ de 1 millón de oyentes en Spotify cada mes consecutivo desde hace 22 meses 👸🏻 El sueño de cantar con @alejandrosanz , @chuinavarro , @malarodriguez , @orishasoficial , @abelpintos @_carlosrivera , @blascanto_es , @cristiancastro @leonelgarcia @manuelmedrano @brisafenoy … 🥂 GRACIAS a todos por hacer posible este disco. El mejor regalo de mi carrera y mi ilusión para todo lo que viene!!!Emocionada!!! ❤️ Os quiero mucho Yo lloro, lloro mucho porque sé lo que cuesta🙏