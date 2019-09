Beatriz Espejel, la novia de Koke, presume de embarazo

El pasado 2 de junio, el jugador de fútbol Koke y su pareja, Beatriz Espejel, anunciaron la feliz noticia de que estarían esperando su primer hijo en común. Ahora, dos meses después, la joven presume de su barriguita de embarazada con un vestido ceñido que se ajusta perfectamente a su tripa.

Beatriz amadrinó un acto en Madrid

Beatriz Espejel presentó en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y LOEWE Perfumes una selección de 40 fotografías que formaron parte del álbum Urformen der Kunst del fotógrafo y del escultor alemán Karl Blossfeldt. Sin lugar a dudas fue la gran protagonista al mostrar el avanzado estado de su embarazado.

El pasado mes de junio, la pareja anunció la gran noticia a través de las redes sociales: «¡¡VAMOS A SER PAPÁS!! 👶🏻🥰 Estamos MUY FELICES de compartir esta gran noticia con vosotros. La familia rojiblanca crece. Te quiero @beatrizespejel 🤰🏻❤», escribió el jugador del Atlético de Madrid.

Con esta fotografía anunciaron su próxima paternidad

«¡Tenemos la gran noticia de comunicaros que vamos a ser PAPIS! @koke6

Estamos súper felices y teníamos muchas ganas de compartirlo con [email protected] vosotros ❤️ #12semanas #vamoscreciendo #babyiscoming ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✨❤️ We have a great new to share with all of you, we are gonna be PARENTS @ koke6

We are super happy ❤️ # 12weeks #keepgrowing», fue el mensaje de Beatriz.

La pareja hizo público su embarazo un año después de que contrajeran matrimonio (se casaron en mayo de 2018). Beatriz y Koke llevan practicamente saliendo desde que él dio el salto al fútbol en Primera División. Desde entonces, ella ha sido su mayor apoyo y juntos van a formar una preciosa familia.