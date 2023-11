Beatriz Archidona: "En cuestión de meses mi vida ha cambiado"

Beatriz Archidona está viviendo un verdadero sueño profesional y, sinceramente, no nos extraña nada. Ejemplo de esfuerzo y constancia, esta alicantina, nacida en 1984, y con mucho currículo a sus espaldas, ha visto como en este 2023 se ha convertido en la presentadora revelación de la cadena, al ponerse al frente de '¡De Viernes!', el nuevo programa para las noches de los viernes.

Lleva desde el 2015 en Mediaset (entró para una sustitución de verano en 'El programa de Ana Rosa' y acabó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del extinto formato) y, aunque anteriormente había pasado por diferentes medios de comunicación (Cadena SER, Los 40 y Trece), entre otros medios, ya puede presumir de ser una de las presentadoras revelación de esta temporada.

Nada más vernos nos has dicho que hoy es uno de los días más importantes de tu carrera.

¡Es muy fuerte! Estaba nerviosa y he dormido fatal, pero estoy súper ilusionada. Es un regalo y también un reto. Volver al corazón es brutal, aparte que siempre me ha gustado mucho. Siempre he hecho política, pero a mí el corazón me puede.

¿El viernes te tocará hacer doblete?

En principio voy a estar compaginando los dos proyectos.

Las comparaciones con el ‘Deluxe’ van a ser inevitables ¿Cómo las afrontas?



Es que esto es como la vida misma, son etapas. Yo creo que todo lo que engloba ‘Sálvame’ ha sido una época donde se han hecho programas buenísimos. Ha sido un formato grandioso y ha estado muchos años porque la gente lo quería ver. Ahora estamos en otra etapa, en otra época donde las cosas se van a hacer de otra manera. ¿Qué habrá comparaciones? Claro, como cuando empezó ‘Sálvame’, que lo comparaban con lo que había antes, porque antes de ‘Sálvame’ había otros formatos, habían otras cosas. Nosotros somos muy ambiciosos, queremos hacerlo muy bien, queremos que a la gente le apetezca sentarse con nosotros. Ese es nuestro objetivo principal.

¿Qué tal con Santi Acosta? ¿Cómo ha sido el feeling?

Nunca había coincidido con él y muy bien. Hemos estado ahí (en el plató) grabando las promos y nos hemos compenetrado muy bien. Yo creo que los dos tenemos un objetivo común que es que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de este proyecto. Era necesario que volviera el corazón a los viernes, un programa en directo con toda la actualidad. Estamos remando tan a favor que hemos congeniado muy bien.

¿Y cómo lo está viviendo tu familia?

Alucinando como yo. Mi familia está muy emocionada. Orgullosa. Mi padre me manda muchos mensajes y están todos encantados.

¿Cómo te comunicaron la propuesta y a quién fue la primera persona a la que llamaste?

Que me ofrecieran un prime time de corazón era algo tan brutal e inesperado que dije que sí casi al instante y a la primera persona a la que se lo dije fue a mi chico, Carlos, que, aparte, es tenía que estar informado porque sus viernes también iban a cambiar un poquito más (risas). Yo me lo voy a pasar bomba aquí y él va a estar en casa viéndome con los niños, aunque ya estén durmiendo.

1 de 5 ¿Y se lo dijiste a él por algo en especial? Se lo dije primero a Carlos porque él sabe los momentos duros por los que pasamos los periodistas. Me refiero a los madrugones, trabajar a deshoras los fines de semana. Es un regalo trabajar de periodista, pero es un trabajo duro y creo que la primera persona que merecía saber este gran paso que para mí es importantísimo (se emociona) tenía que ser él. 2 de 5 ¿Y qué edades tienen tus niños? Los niños son pequeñitos. El mayor tiene cinco años y se llama Leo, el pequeño se llama Gabriel y tiene dos años y ocho meses. 3 de 5 ¿Tienen conciencia sobre el trabajo que desempeña su madre? Es gracioso porque ellos ya se han normalizado el que mamá vaya a la tele a trabajar. Les hace mucha gracias porque no saben exactamente de qué va esto (risas). 4 de 5 Con este gran paso profesional crecerá también tu perfil mediático de cara a los medios. Al final te tomas esto como un trabajo y todo lo que pueda pasar me lo tomaré con naturalidad. Yo lo que quiero es que disfrutemos, que la gente nos vea y que esa expectación que se puede generar alrededor se proyecte en que nos vean los viernes y que sea un proyecto sobre todo muy a largo plazo. 5 de 5 Te veo muy feliz. Sí, estoy muy feliz. En cuestión de meses mi vida ha cambiado. Yo creo que aún estoy asimilando todo lo que está pasando, que es maravilloso.