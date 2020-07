Han sido unos días complicados en el entorno de los Thyssen. Este jueves 25 de junio fallecía Manolo Segura, el que fuera pareja de la baronesa Thyssen y padre biológico de Borja Thyssen. En el nuevo número de SEMANA podrás encontrar una entrevista exclusiva de Carmen Cervera tras la muerte de Manolo. Muy triste y aún sin entender muy bien lo que ha pasado, responde a las preguntas de SEMANA.

La baronesa Thyssen se sincera con SEMANA tras la muerte de Manolo

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, encontraréis la entrevista íntegra donde la baronesa Thyssen se sincera tras la irreparable pérdida del padre de su hijo Borja: «Pude despedirme de él y decirnos te quiero», nos cuenta emocionada. Y es que el fallecimiento de Manolo Segura, víctima del cáncer, les pilló de imprevisto. De hecho, ni siquiera conocían que el publicista padecía esta enfermedad.

Tal y como Carmen Cervera revela a este medio conocieron la triste noticia días antes de su fallecimiento, cuando ya no había vuelta atrás y el trágico final era irremediable. Fue el propio Manolo Segura quien quiso contárselo al saber que se encontraba en el punto de no retorno. Y es que él era de esas personas que no querían preocupar a los demás, por este motivo esperó hasta el final para contarles lo que ocurría.

Durante la entrevista concedida en exclusiva a SEMANA, la baronesa Thyssen se sincera sobre su relación con Manolo Segura: «Manuel era un hombre muy amable, muy señor, nunca hablaba mal de nadie. Muy fino y muy elegante”. Tan solo tiene buenas palabras para el padre de su hijo. En conversación con este medio, Carmen Cervera cuenta cómo se encuentran ella y Borja Thyssen tras el duro golpe que la vida les acaba de dar, además de la última conversación que tuvieron por teléfono y en la que aprovecharon para despedirse.

Carmen Cervera nos cuenta cómo conoció a Manolo y cómo fue su relación

Además, en la mencionada entrevista la baronesa Thyssen hace un repaso a su historia de amor, uno de los temas de los que no ha hablado mucho a lo largo de estos años: «Conocí a Manuel en una fiesta en Madrid en 1978. Llegó en un buen momento, pero no funcionó y

rompimos en 1980», nos revela. A pesar de que su relación sentimental no llegó a buen puerto, Carmen Cervera asegura que «se ha ido mi mejor amigo». No te pierdas la entrevista íntegra en este número de SEMANA.

Cabe recordar que tanto la Baronesa como su hijo Borja fueron los grandes ausentes al funeral de Manolo Segura. Quien sí acudió fue Paz Pastor, la que fuera su mujer durante años y que a pesar de haber roto su relación habría pasado los últimos años de su vida. Fue la viuda quien contó el motivo de ausencia de Carmen Cervera y su hijo: «He hablado con Borja, con Tita, han estado muy pendientes, todo esto Borja estaba intentando venir, ahora los vuelos están más complicados y les ha pillado fuera, pero han estado muy pendientes. Lo quieren muchísimo y ha estado rodeado de gente que le quiere mucho”, excusa Paz Pastor, que no quería que se ponga en duda el amor de la familia Thyssen hacia su esposo.

Manolo Segura, pieza clave en la reconciliación entre madre e hijo

Y es que la baronesa Thyssen le debe mucho a Manolo Segura, ya que él fue una pieza fundamental en la reconciliación de Tita Cervera y su hijo, Borja Thyssen, cuando estaban distanciados madre e hijo. Tal era la relación que unía a Manolo con Tita que durante los veranos se dejaban ver en lugares como Ibiza mientras surcaban los mares. Disfrutaban de los días de asueto juntos, dejando imágenes y estampas familiares para el recuerdo.

Tal era la relación de amistad que habían logrado forjar que incluso se llegó a decir que su figura había sido clave en la reconciliación de Borja y su madre cuando se distanciaron. Jamás escondió que le producía una enorme felicidad que, por fin, madre e hijo hubieran acercado posturas. Se mostró radiante cuando fue preguntado por ello e incluso señaló que tanto Tita como Borja y su mujer, Blanca Cuesta, tenían la actitud para «hacer borrón y cuenta nueva y empezar una etapa como es normal de familia». Así fue. Después de varios desencuentros públicos, la familia de Tita volvió a estar unida. «Tenemos una relación de amistad de hace muchísimos años. Somos como familia y he procurado siempre intervenir, conciliar y apaciguar los malos entendidos entre Borja y Tita», llegó a decir el propio Manolo Segura.