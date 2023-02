Bárbara Rey, tras ver la serie 'Cristo y Rey': "Me he vuelto a enamorar de Ángel Cristo"

Durante su charla con Risto Mejide en el 'Chester' de CUATRO, Bárbara rey no ha hablado únicamente de su idilio con el rey Don Juan Carlos. También ha recordado su relación, matrimonio y ruptura con Ángel Cristo, con quien estuvo cerca de ocho años casada y tuvo dos hijos, Sofía y Ángel. A lo largo de su vida, la actriz y ex vedette ha hablado largo y tendido sobre los malos tratos durante su matrimonio y la bajada a los infiernos de Ángel Cristo, algo que hizo que ella quisiera tomar caminos separados viviendo un auténtico infierno. La historia de Bárbara Rey y Ángel Cristo ahora es televisada en una serie de Atresplayer Premium, 'Cristo y Rey', protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta. Para la que fuera musa del destape, revivir esa historia ha hecho que se vuelva a enamorar de Ángel Cristo, tal y como le cuenta al propio Risto.

Bárbara Rey se ha emocionado al hablar de la biopic y de cómo recuerda al que fuera su marido: "Sabes que se ha hecho una serie. Es curioso porque me están pasando cosas increíbles. Yo cuando me separo de Ángel, me separo echa polvo y destrozada. Fue una separación horrorosa y lo pasé fatal. Entonces es muy difícil cuando te separas de una persona y llevas varios años sufriendo y pasándolo fatal, que tú recuerdes algo bonito. Yo intento y pienso y le doy vueltas a la cabeza para ver en qué momentos he estado más feliz, cuando he estado más a gusto con él, porque yo a Ángel lo he querido con locura. Él nunca supo todo lo que yo lo quise. No se lo creía. Él parecía muy fuerte pero era muy inseguro", comienza diciendo sobre su tormentosa separación.

Bárbara Rey se emociona al hablar de su relación con Ángel Cristo

Sin embargo, asegura que con la emisión de los capítulos "he podido recordar los momentos buenos. Yo me he vuelto a enamorar de mi marido. Y he llorado de felicidad y mira que es difícil sabiendo todo lo que me hizo después. Pero era tan bonito y lo quería tanto", cuenta. Un hecho que incluso sabe su hija, Sofia Cristo, a quien le ha hecho mucha ilusión escuchar a su madre pronunciar esas palabras: "Se lo he dicho a mi hija, digo "me he vuelto a enamorar de tu padre sabiendo todo lo que me ha hecho". Y mi hija se puso muy contenta y muy feliz porque ella no recordaba ningún momento así. Ella no lo ha vivido. Piensa que yo me separé cuando Sofía tenía cinco años. Y sí, me he vuelto a enamorar de Ángel", recuerda.

A pesar de que el idilio de la relación, es consciente del final que tiene su historia de amor con el domador de circo: "Y ahora me toca desenamorarse de él. Ahora empieza el desenamoramiento y seguirá a más e irá a más y precisamente esta será la terapia que yo siempre he necesitado. Mi hija siempre me ha dicho que tenía que ir a terapia, te tienes que desahogar. Yo ahora he recordado muchas cosas y he verbalizado muchas cosas que antes no había hecho por el trabajo que me costaba. Yo nunca ido a terapia. Y yo creo que para mí esto está siendo una terapia extraordinaria. Después cuando termine ya veré si la necesito o no y, si la necesito, la haré", sentencia al respecto.