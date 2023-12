Bárbara Rey, tajante sobre las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr.: "Mi hijo ha muerto para mí"

Bárbara Rey está viviendo una auténtica encrucijada a raíz de las delicadas declaraciones que está haciendo su hijo, Ángel Cristo Jr., en las últimas semanas. Este mismo viernes, 8 de diciembre, el hijo de la vedette revelaba la motivación que escondía esta traición a su madre y le pedía perdón al Rey Juan Carlos. Ahora, la exmujer del domador de leones se ha mostrado muy tajante y ha hecho una dura confesión.

Bárbara Rey está completamente destrozada, tal y como ha confirmado Aurelio Manzano en 'Fiesta'. Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en las que aseguraba que fue un "niño maltratado" han supuesto un jarro de agua fría para la vedette. Además, según el periodista, la televisiva no ha dado crédito al escuchar a su hijo hablar del maltrato que sufrió a manos del domador de leones. "Mi padre se pudo volver loco porque se casó con ella, a la que pretendían muchos hombres. En algún momento vio cosas que no tenían que pasar", llegó a decir.

Ante esto, Bárbara Rey se ha mostrado muy tajante con el colaborador del programa de Telecinco y ha hecho una importante confesión. "No reconozco a mi hijo. A partir de hoy, mi hijo ha muerto para mí", sentencia. Aurelio Manzano ha visto a una mujer empoderada al pronunciar esas palabras, nada que ver con la vedette alicaída que hemos podido ver en los últimos días.

Bárbara Rey está dispuesta a todo y tiene en mente demandar a todos aquellos que hayan atentado públicamente contra ella. "Va a demandar a todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje como un hecho porque habrá que probar delante de un juzgado que hizo chantajes. Y cuidado que no demande también a su hijo. Bárbara va a protegerse a ella y a su hija, que lo está pasando extremadamente mal. Y si en ese proceso tiene que caer su hijo, es lo que hay", llegó a decir el periodista.

¿Por qué Ángel Cristo Jr. ha traicionado a su madre?

¿Por qué ahora?, es la pregunta que muchos se hacen al ver el paso adelante que ha dado Ángel Cristo Jr. a la hora de sentarse en televisión y hablar de su infancia y adolescencia. El hijo de Bárbara Rey está compartiendo su verdad por los momentos difíciles que ha pasado en los últimos años a raíz de su reciente divorcio, para poder pagar así a los abogados que trabajan en el proceso judicial por la custodia de su hija. Por otro lado, se sienta en un plató de televisión porque no está conforme con la serie que hizo Atresmedia sobre la vida de sus padres, 'Cristo y Rey'. "Ella termina hablando de algo que decía que nunca iba a hablar. Si decide seguir hablando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como ha ocurrido", insiste. Según su testimonio, la serie dirigida por Daniel Écija no corresponde con la verdad y "prácticamente todo es ficción". "La gente se queda con lo que ve. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre", llegó a admitir.