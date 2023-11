Las llamadas desesperadas de Bárbara Rey y Sofía tras descubrir la entrevista bomba de Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey vive uno de los momentos más duros de su vida por obra y gracia de su hijo. Este viernes 24 de noviembre se emite la entrevista que ha ofrecido Ángel Cristo Jr. tras años desaparecido de la escena pública. Su hijo mayor se ha despechado a gusto en el programa 'De viernes', el nuevo formato de Telecinco en reemplazo al extinto 'Sálvame Deluxe'. Han sido ocho horas de grabación de las que la cadena de Mediaset ya ha ido difundiendo jugosos adelantos que no han dejado indiferente a nadie. Un aperitivo de lo que se viene y que, promete, dar mucho de qué hablar. La 'vedette' ha evitado pronunciarse hasta el momento. No, en cambio, su hija. Con un escueto mensaje en redes sociales, Sofía Cristo ha contestado a su hermano mayor con dureza, dejando entrever el gran malestar que le han generado las auténticas bombas que ha lanzado contra su madre. Las dos mujeres ya han intentado ponerse en contacto con él.

El -otro- duro golpe que ha recibido Bárbara Rey y ha desvelado su hija en directo

Después de tener que lidiar con el testimonio de su hijo, Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey ha recibido otro duro golpe. Ha sido su hija, Sofía Cristo, la que ha desvelado la triste noticia que ha recibido su madre coincidiendo con una de sus semanas más complicadas. Su tío -y hermano de la vedette- ha muerto. "No tengo el día hoy", ha comenzado diciendo Sofía Cristo en el plató de 'Espejo Público'. La DJ acudía al formato de Antena3 para hablar del podcast que acaba de estrenar en el que su madre ha ejercido de primera invitada. Sin embargo, lo que iba a ser un feliz anuncio ha dado un giro de 180 grados tras recibir una inesperada llamada de su madre minutos antes de entrar en directo. "Me acaba de llamar mi madre y me ha dicho que ha fallecido mi tío", continuaba diciendo con el rostro desencajado.

Aunque el hermano de la vedette llevaba tiempo delicado de salud, la noticia ha pillado a Bárbara fuera de combate. Como ha explicado la propia Sofía, ni ella ni su madre estaban especialmente unidas a su familiar, lo que no resta tristeza al fatal desenlace. "No tenía una relación muy estrecha con él, pero mi madre ha pasado toda su infancia con él. Es su hermano", ha sentenciado. Visiblemente afectada, la DJ no ha tenido fuerzas para continuar con la entrevista que le estaba haciendo Susanna Griso y así se lo ha hecho saber. "Me encantaría comentar el podcast de la manera más normal del mundo, pero esta semana ya son demasiadas cosas", ha sentenciado entre lágrimas.

El teléfono de Ángel Cristo Jr. no deja de sonar: su madre y su hermana le llaman de forma desesperada

Sobre la entrevista de Ángel Cristo Jr. que se estrena este viernes, el hijo de Bárbara Rey no escatima en detalles sobre cómo fue su infancia mientras vivía en la casa familiar y, más aún, sobre cómo era el trato que recibía de su madre. "La casa de la Moraleja era una pesadilla. Había mucho miedo, terror y sangre. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", afirma en uno de los adelantos que ha difundido 'De viernes'. También se refiere sin tapujos a la relación que unió a al artista con el Rey Juan Carlos entre los años 1975 y 1980. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo. Provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", relata.

Tras desvelarse estos adelantos, el teléfono de Ángel no ha dejado de sonar. Así lo han confirmado Santi Acosta y Beatriz Archidona en 'Vamos a ver'. Los presentadores de 'De viernes' han acudido al formato presentado por Joaquín Prat para dar más datos sobre cómo se fraguó la entrevista. "Él siente que hacer estas declaraciones le va a hacer bien, aunque es consciente de la repercusión que va a generar", ha comentado Santi. "La guerra ya ha empezado. Ha recibido llamadas y mensajes. Su madre y su hermana ya se han puesto en contacto con él", ha añadido su compañera, que ha invitado a todos los espectadores a seguir el programa este viernes para conocer qué le han dicho.