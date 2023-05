Bárbara Rey, sobre sus confidencias con el rey Juan Carlos: “Hay conversaciones demasiado fuertes”

'Una vida bárbara' terminaba hace unos días su emisión en Antena 3. Bárbara Rey, su protagonista, se sienta frente a las cámaras durante cuatro episodios para desgranar su vida y sus relaciones más sonadas. Entre ella su amistad especial con el rey Juan Carlos, con el que volvió hasta en una segunda ocasión. Su idilio comenzó en plena transición y terminaron con él poco después. La vedette se casó con Ángel Cristo y durante tiempo estuvieron separados pero, al finalizar su matrimonio, volvieron a encontrarse en su casa. En esta segunda etapa es donde la actriz más problemas ha encontrado, era ella la señalada por tener una relación con él aunque no tuviera pareja. Aunque son muchas las informaciones que desveló, parece ser que todavía queda más. Existe más allá de los regalos que este le realizó, los encuentros que mantenían en la casa de campo de Francisco Franco y las conspiraciones que giran en torno a supuestas grabaciones y robos.

"Hay cosas que me gustaría guardarme porque hay conversaciones y cosas que han ocurrido en mi vida que son demasiado fuertes porque pueden repercutir en otras personas", explica a una Sonsoles Ónega muy sorprendida por sus palabras. Son muchos los momentos que llegaron a compartir y, por ello, conoce muchos aspectos del Rey Juan Carlos aún desconocidos. "Sabes que cuando dos personas tienen una relación hay momentos en que se habla de todo, tanto a nivel personal, familiar como profesional y puede abarcar muchas cosas. Me lo reservaré para mí, hay cosas que harían daño", expuso.

La decisión de Bárbara Rey de quedarse con ella lo que le confesó el monarca es por algo más sencillo. "Lo que haya existido entre él y yo, lo que pueda hacer daño a terceras personas debo reservarlo más por mi que por él", reconoce. El nombre de la actriz no es el único que se ha publicado como una de esas especiales amistades del rey emérito, ya cuando ellos estuvieron juntos otros nombres resonaban: "Al principio cuando contactó conmigo no tenía ni idea de sus andanzas. Si conmigo que tenía confianza hablaba también lo habrá hecho con otras dos o tres: Marta y la extranjera, la más reciente que le trae por la calle de la amargura por las demandas, pleitos". Corinna Larsen es a quién se están refiriendo y de la que recalca que "ha tenido un sitio que no hemos tenido. Ha vivido en un lugar privilegiado. Me imagino que no habrá tenido problemas de tener que ir a empeñar las joyas".

Bárbara Rey: "El amor mío son mis hijos y mi nieta"

Bárbara Rey no cree que esté preparada para convivir con nadie después de tanto tiempo. Sus relaciones así se lo han dejado claro: "Lo veo difícil, mi relación con el rey Juan Carlos ha sido una relación muy estable pero independiente. Con la única persona que he convivido ha sido con mi marido". Ahora solo está centrada en sus hijos y en su nieta, el verdadero amor de su vida. Por mucho que señalan muchos romances, la actriz no confirma ninguno. Siempre entiende que es un precio que tiene que pagar por la fama: "Cuando eres conocida y famosa es muy fácil que te salga algo y no me escondo. Soy una mujer muy independiente. Desde que me separé de mi marido he tenido muy pocas relaciones".