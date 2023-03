Bárbara Rey, sobre Don Juan Carlos: "A un hombre con el que te metes en la cama no lo miras como un rey"

Este miércoles, Bárbara Rey ha vuelto a hablar de su relación con el Rey Don Juan Carlos. Un idilio que ha copado todos los titulares a raíz del estreno de 'Cristo y Rey', de ATRESplayer Premium, basada en su biografía y en la de su exmarido, Ángel Cristo. En su entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público', la actriz y vedette ha repasado, una vez más, el romance que durante 40 años mantuvo en el más absoluto secreto. Ahora que la serie ha llegado a su fin ha querido matizar algunos detalles ya que "hay cosas que no son exactamente como se cree"; por ejemplo, que nunca llegaron a verse en palacio: "Yo no he tenido nada con él en la Zarzuela". Asimismo, ha revelado que jamás vio al emérito como una autoridad. Durante el tiempo que estuvieron juntos no lo consideró un Jefe de Estado, sino únicamente como a una pareja: "A un hombre con el que te metes en la cama no lo miras como un rey, lo miro como un hombre".

"El día que me fui al anuncio de Freixenet me llevé un paliza tremenda", recuerda Bárbara Rey de su matrimonio con Ángel Cristo

A la Reina Sofía, por su parte, también la consideró siempre en su faceta más humana: "Cuando uno ha tenido muchas conversaciones con alguien puede pasar a ser Doña o ser simplemente Sofía". En su charla en el programa de Antena 3, Bárbara Rey ha contado que durante años asistió "a los cumpleaños del Rey" y a otras citas en las que estaba presente la emérita, por lo que tuvieron oportunidad de intercambiar algunas palabras. "Estoy convencida de que ella lo sabía y por eso procuraba tener un acercamiento conmigo y me preguntaba por los niños", ha recalcado.

La de Totana ha recordado también el día que "Don Juan Carlos se equivocó de casa y entró en la de otra persona". En uno de sus encuentros furtivos, el Rey se confundió de vivienda y llamó a la puerta que no era. Una anécdota que ha compartido con la audiencia, no sin antes aclarar que jamás se vio con Don Juan Carlos estando casada con Ángel Cristo. "Nunca tuve una relación con él durante mi matrimonio. En el tiempo que estuve casada no pude ni siquiera ver a mis padres. Yo no me podía mover del circo para nada. El día que me fui al anuncio de Freixenet me llevé un paliza tremenda. Me dijo que yo estaba simulando ser felicidad en el circo... Con el sufrimiento que he tenido en mi matrimonio ver a alguien sería lo último porque yo en mi matrimonio he sentido terror".

De su matrimonio con el desaparecido domador prefiere quedarse con los buenos recuerdos. Se enamoró profundamente de él y considera que es más sano quedarse con lo mejor que este le dio, su familia: "Yo no puedo sentir rencor. Si no lo perdono, y sé que estaba bajo los efectos de las drogas y que no controlaba y no dominaba, no puedo seguir. Yo tengo que seguir adelante porque tengo dos hijos. Tengo que perdonarle por mi bienestar". Para ella ha sido una terapia haber visto la serie en compañía de sus hijos, Ángel y Sofía. Esta última ha intervenido en 'Espejo Público' para dedicarle unas bonitas palabras: "Me ha dado paz interna porque he podido ver la parte bonita de mis padres, que se casaron enamorados".

"Yo he estado siempre con ellos (sus hijos). Cuando ellos no han estado es cuando he aprovechado para que alguien viniera a mi casa", ha apuntado la murciana. De los problemas económicos que tuvo en el pasado ha aclarado: "Tengo un piso, que es donde vivo. Y las dos casas que he tenido han sido compradas y las he tenido que vender por problemas con Hacienda".