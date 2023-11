Bárbara Rey se rompe minutos antes de la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr.

Podría decirse que este viernes, 24 de noviembre, es uno de los días más complicados en la vida de Bárbara Rey. En unos minutos la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr, en ‘De viernes’ saldrá a la luz y promete dejar en muy mal lugar a la vedette. A eso se suma la pérdida de su hermano, de la que Sofía Cristo se hacía eco en ‘Espejo Público’ al confesar que le acababa “de llamar mi madre y me ha dicho que ha fallecido mi tío”. Una triste muerte por la que la actriz se ha desplazado hasta el tanatorio de Totana, donde se ha dejado ver completamente abatida.

Bárbara Rey no ha tenido problema en hablar con los medios de comunicación presentes en el enclave murciano. Lo ha hecho muy emocionada, recordando a su hermano como “muy buena gente” y “muy buena persona” que ha “estado enfermo en muchas ocasiones”. Sin embargo, es cuando la prensa se refiere a su estado anímico cuando ella se derrumba completamente.

“Hoy es un día durísimo para mí. Se ha ido mi hermano. Con su marcha es como si, en el fondo, me estuviera protegiendo”, ha comenzado indicando, sin poder evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro. “Hay cosas que ocurren que uno no sabe explicar muy bien. Sabe que yo hoy no tenía que estar sola y, gracias a él, estoy con mi hermana, con mi familia, mis amigas y con mis primas, en mi tierra… No estoy sola, estoy con él”, ha revelado.

Los duros ataques de Ángel Cristo Jr. a su madre, Bárbara Rey

Si algo tiene claro la actriz, es que su hermano “se ha ido para que hoy no estuviera sola”. Unas palabras que mucho tienen que ver con las declaraciones que Ángel Cristo Jr. ha ofrecido para el nuevo programa de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Un testimonio que sitúa en el ojo del huracán a Bárbara, a quien su hijo califica como “la verdadera pesadilla” de su casa: “Mi madre desde que llegaba a casa del colegio me cargaba con toda la responsabilidad. Daba igual que tuviera que estudiar o tuviera exámenes. La verdadera pesadilla era mi madre”, ha contado con seriedad.

Pero sus bombas hacia la vedette no han quedado ahí, y también se ha centrado en el idilio que su madre mantuvo con el Rey Juan Carlos, a quien asegura que “extorsionó” a cambio de dinero: “Yo hice fotos de mi madre y el Rey. Muchas fotos (…) En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España”, ha explicado.

Con este relato encajan a la perfección las palabras que Hortensia, amiga de Bárbara, ha revelado para ‘Así es la vida’. La entrevistada tiene claro que “Bárbara siempre pensó en hacer un chantaje” porque había “grabado todo lo que habló con él”. Tanto es así, que incluso “pretendió quedarse embarazada”, pero “ahí nuestro monarca fue inteligentísimo”, ha aseverado.