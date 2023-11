Bárbara Rey revela la conversación que tuvo con su hijo Ángel tras su explosiva entrevista

Bárbara Rey está viviendo unos días muy complicados. A la demoledora entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr., hay que sumar la pérdida de su hermano. Fue Sofía Cristo la que se dio la noticia de la muerte de su tío en pleno directo. Este lunes, la joven ha vuelto a 'Espejo Público', justo unos días después de que su hermano destapara una infancia rodeado de drogas, malos tratos y prostitución en el entorno familiar. Sus palabras han puesto patas arriba el entorno de la exvedette, que este lunes ha irrumpido en pleno directo para aclarar algunos puntos sobre las bombas que ha soltado su vástago. "Mi hijo es muy frágil, no voy a poder protegerle, que Dios le proteja", ha lanzado en 'Espejo Público'. Un programa, por cierto, en el que se ha sentado su hija para confesar lo mal que ella y su madre lo están pasando. Ambas coinciden en que es vulnerable y frágil y que todo esto puede pasarle una carísima factura. Así lo ha revelado la exactriz y cantante, quien también ha ofrecido los detalles de la conversación que mantuvo con su hijo tras conocer sus incendiarias declaraciones.

"Mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo"

Emocionada, la de Totana ha intervenido en el espacio de Antena 3 para salir en defensa de su hija, quien ha dado la cara delante de las cámaras. Esta asegura que su hermano no habla porque necesite dinero. Cree que este se encuentra en una situación delicada y "necesita ayuda". Sus afirmaciones coinciden con las de Bárbara Rey. "Yo estoy tan acostumbrada a que me machaquen, y muchas veces sin haber hecho nada..., pero mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo", ha confesado a Susanna Griso.

Bárbara Rey asegura que a su hijo "le van a hacer daño". "Es el dolor más grande que tengo y el de que mi hija sufra por mí". Siempre ha estado muy unida a a sus hijos, en especial a Sofía, de la que sentencia: "Es un ser maravilloso con una luz y un corazón que no le cabe en el cuerpo desde que nació".

"Él no tiene ni idea de dónde ha entrado ni en el lugar que ha entrado", dice Bárbara Rey al hablar de su hijo

Tal y como ha adelantado Gema López en el programa, habría varias personas dispuestas a hacer declaraciones sobre su hijo. En ese sentido, Bárbara Rey no ha temido responder si tiene miedo de que se produzcan comportamientos violentos por parte de Ángel Cristo Jr. "Tengo miedo porque cuando van a por alguien van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo".

La murciana ha revelado que cuando se enteró de que su hijo iba a conceder la entrevista le hizo una seria advertencia. Sabía que iba a abrir la caja de Pandora y ella, que lleva toda su vida vinculada al mundo del espectáculo y conoce bien los medios, es conocedora de las consecuencias que tendrán sus actos. Por eso no dudó en decirle: "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude".

Ahora, el mal está hecho y Bárbara solo puede aguantar el chaparrón y esperar a que su hijo recapacite y cambie de actitud. "Hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance, él no tiene ni idea de dónde ha entrado ni en el lugar que ha entrado", se lamenta, dolida.