La rotunda respuesta de Bárbara Rey a los dardos de la novia de Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey ha vivido su Navidad más atípica hasta la fecha. Tras unas semanas de lo más convulsas a raíz de las entrevistas de su hijo y de la novia de este en ‘¡De Viernes!’, la vedette se ha refugiado en Sofía Cristo para afrontar una época tan sumamente señalada. Sin embargo, ha querido dar la bienvenida al 2024 poniendo los puntos sobre las íes y dejando clara su postura respecto a su particular guerra con Ángel Cristo Jr.

A través de Pepe del Real, Bárbara Rey se ha sincerado como nunca antes a la hora de hablar sobre cómo está actualmente su relación con su hijo: “Llamé a Bárbara Rey para felicitarla por el nuevo año y, ya de paso, preguntarle por la entrevista que ha dado su hijo (…) Es que en esa entrevista Ana Herminia no deja de confesar que su pareja ha sufrido un ictus y que su madre no tenía ni idea”, ha comenzado explicando.

Después ha revelado la primera reacción de Bárbara a la intervención de Ana Herminia en el programa de los viernes de Telecinco: “Ella me dice que no escuchó la entrevista, que prefiere no pronunciarse y que el tema está en manos de sus abogados”, ha revelado el colaborador en ‘Vamos a ver’.

Por otro lado, la de Totana tiene claro que el hecho de que Ángel Cristo Jr. y su novia no dejen de pronunciarse públicamente le beneficia ante la Justicia: “Ella lo que quiere es que su futura nuera, Ana Herminia, siga hablando mucho en los platós porque lo que va contando va desmontando un poco la versión que ha dado…”, ha continuado.

Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr. y un vínculo irreparable

Si algo está claro es que, a medida que pasan las semanas, la distancia entre madre e hijo es mayor. Ángel Cristo Jr. no parece tener intención alguna de dar un paso atrás en sus declaraciones, lo que ha hecho que a su progenitora no le quede más remedio que adoptar la vía legal. Así lo reflejaba la revista SEMANA en exclusiva con unas imágenes de la vedette con rostro serio y dispuesta a iniciar acciones legales contra su hijo mayor.

En lo que al ictus se refiere, la novia de Ángel Cristo Jr. tenía razón. Ana Herminia alegó en ‘¡De Viernes!’ que Bárbara Rey no ha sido conocedora en ningún momento de que su hijo había vivido un episodio complicado de salud por el que su vida estuvo en jaque. Tanto Pepe del Real como Carmen Borrego han aseverado que “ella no lo sabía”, a lo que Antonio Rossi ha contestado: “Entonces avala la versión del hijo. El problema es que si tú has tenido un ictus y tu madre no ha estado ahí para ayudarte… Encima la versión que va vendiendo ella con unas fotos era de lo bien que estaban todos en agosto”, ha contado.