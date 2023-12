Bárbara Rey aclara cómo está la relación con su nuera y su nieta en plena guerra con Ángel Cristo Jr.

Tal y como adelanta SEMANA en su nuevo número, disponible ya en quioscos de toda España, Bárbara Rey ha comenzado ya lo que se prevé será una dura batalla legal contra su hijo, Ángel Cristo Jr. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, laexvedette afronta unas fiestas complicadas, enfrentada como nunca antes a su vástago, a quien piensa demandar tras revelar asuntos tan delicados como las fotos íntimas que, según cuenta, él mismo realizó de su madre con el Rey Juan Carlos. Las cosas no pueden estar peor en casa; sin embargo, no descarta poder pasar tiempo con su nieta y su nuera en los próximos días. Por suerte, la relación con la pareja de Ángel es cordial y esto podría facilitar el encuentro con ambas. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

La de Totana ha iniciado acciones legales contra su hijo mayor

Vídeo: Europa Press

Bárbara Rey se mantiene esperanzada a pesar del temporal que le ha tocado capear. No descarta la posibilidad de estar algún día de estas navidades con su nieta, a pesar de haber demandado a su hijo. "Yo me llevo muy bien con mi nuera, por qué no", dice. Respecto a sus planes para estas fiestas, explica que seguramente estará acompañada de su hija Sofía: "Bien, con mi hija, maravillosa y si tengo la oportunidad de estar también algún día también con mi nieta, imagínate".

Cabe recordar que hace apenas unos días, Bárbara Rey no aguantó más la presión y estalló ante las cámaras."Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", espetó en la pequeña pantalla. Y... dicho y hecho. Tal y como recogen las páginas de nuestra revista, ha visitado un conocido despacho de abogados en Madrid. ¿El motivo? Iniciar cuanto antes las acciones legales contra Ángel Cristo Jr., su hijo mayor. Considera que este la ha traicionado y, con el fin de frenar la guerra que ha iniciado en los medios, ha confiado en su equipo de asesores legales.

"Estoy ultimando las últimas cosas que me faltan por Navidad porque no me encontraba en condiciones", asegura Bárbara Rey

Ahora, con el panorama "un poquito más tranquilo", la murciana ha respondido tranquila cuando se le pregunta si está cerca el momento de contar syu versión sobre todo lo que está pasando. Abatida aún, contesta: "Os agradezco de verdad muchísimo la paciencia que tenéis y estar aquí que sabéis que aquí no podéis estar, pero bueno, os lo agradezco igual que lo agradece mi hija, pero no voy a hablar absolutamente nada del tema. Estoy ultimando las últimas cosas que me faltan por Navidad porque no me encontraba en condiciones de hacerlo antes y nada más. Solamente eso".