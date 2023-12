La vedette se ha dejado ver tras las polémicas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr. en las que habla sin tapujos sobre la relación de su madre con el Rey emérito, dando detalles de lo más íntimos, y hasta haya abierto nuevas heridas hablando de su supuesta dura infancia. Unas declaraciones que han dejado a Bárbara Rey destrozada, tal y como confesaba su hija, Sofía Cristo, y que han llevado a madre e hija hasta los juzgados para interponer una demanda contra él. No están siendo, por tanto, unas navidades fáciles para la familia. En su última aparición pública, Rey se ha dejado ver visiblemente aturdida, algo que demuestra cuando saluda a los medios con un "buenas noches" a plena luz del día. Aunque ha preferido guardar silencio en gran parte de su intervención, no ha dudado en responder a las últimas acusaciones de su hijo. También te interesará La alarmante reacción de Sofía Cristo cuando le preguntan por las Navidades más complicadas de su madre, Bárbara Rey

Bárbara Rey ha asegurado que si tuviese todavía los dos perfumes del Rey Juan Carlos I en su casa "estarían rancios ya", tal y como desveló su hijo, Ángel Cristo Jr. Además, se ha mostrado seria y ha preferido no confirmar si tiene o no buena relación con su nuera tal y como aseguró hace unos días y desmintió su hijo poco después. Mientras ella aseguraba que incluso iba a pasar las fiestas navideñas con su nuera y su nieta, Ángel aseguraba que ni siquiera tienen relación ni Bárbara fue invitada ni a la boda ni al bautizo de su nieta.

En cuanto a cómo está su corazón, la madre de Sofía Cristo desvela que "está ahí, en su sitio".

Sofía Cristo se dejaba ver hace unos días y desvelaba cómo ha pasado la Navidad con su madre tras el enfrentamiento con Ángel Cristo Jr, asegurando que han sido "unas Navidades más". Sin embargo, la hija de Bárbara Rey ha dejado claro que va tomar acciones legales contra su hermano. "Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", sentenciaba hace unos días Sofía Cristo. "Calumnias, falacias, mentiras... Este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias". Reconocía que "aunque ella tenga un espíritu joven y esté muy bien, tiene 73 años. Ella está destrozada física y mentalmente".

Pero no están siendo unas navidades más, de hecho no está siendo nada fácil para la actriz y presentadora, que se siente víctima de todo este escándalo. "Dice que se están cebando con ella. Se siente maltratada por toda esa gente. Lo único que quiere es que su hijo deje de decir mentiras", explicaba Kike Calleja. Incluso ha llegado a afirmar que su hijo "ha muerto para ella".

SEMANA mostraba en exclusiva las imágenes de la ex vedette en un conocido despacho de abogados en compañía de su hija, lo que confirmaba la ruptura total con Ángel Cristo Jr. Cansadas e indignadas a partes iguales, han recurrido a expertos para frenarle, defender su honor y tratar que su imagen en los medios de comunicación no se vea más dañada. Consideran que no es justo y, aunque en un principio aseguraron estar preocupados por él, lo cierto es que ahora han tomado una actitud completamente diferente.

Por su parte, el hijo de la vedette no le teme a la demanda, aunque asegura que es una decisión que le ha afectado: "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre. Ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco", explicaba. Pero recalcaba que "en especial lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico", admitía.

La motivación de Ángel Cristo para hablar en televisión

Motivado por el hecho de no estar conforme con la serie que hizo Atresmedia sobre la vida de sus padres, 'Cristo y Rey', Ángel Cristo Jr. se sentaba por primera vez en un plató de televisión a hablar de su vida y desvelar detalles inéditos sobre su madre, declarando que no se ha contado toda la verdad: "Si decide seguir hablando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como ha ocurrido".