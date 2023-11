Vídeo: Europa Press

Bárbara Rey no pasa por su mejor momento, ni mucho menos. Algo lógico después de las durísimas acusaciones, bombas, en realidad, que ha vertido sobre ella Ángel Cristo Jr. Telecinco lleva una semana ofreciendo adelantos de la entrevista que ha ofrecido el hijo mayor de la 'vedette' y el desaparecido Ángel Cristo. El joven no escatima en detalles sobre cómo fue su infancia mientras vivía con el matrimonio y, más aún, sobre cómo era el trato que recibía de su madre. "La casa de la Moraleja era una pesadilla. Había mucho miedo, terror y sangre. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", llega a afirmar muy contundente.

Sin duda un duro golpe para Bárbara, que, según cuentan personas cercanas a ella, no puede creer que su hijo haya salido en televisión para "destrozarla". Entre otros datos que aporta Ángel Cristo Jr., se refiere a la relación que la unió con el Rey Juan Carlos entre los años 1975 y 1980. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", relata.

Bárbara Rey reaparece muy afectada tras los señalamientos de su hijo

Ángel Cristo Jr. no deja títere con cabeza en su entrevista de la que solo veremos unos fragmentos bien seleccionados. Esto porque la grabación duró la friolera de 10 horas. Un número que deja entrever las ganas que tenía el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo de contar su verdad. Unas fortísimas declaraciones que han afectado muchísimo a la también presentadora. Prueba de ello, su reacción en su primera reaparición pública tras desvelarse los 'aperitivos' de esta exclusiva que va a dar mucho de qué hablar. Visiblemente afectada y desubicada, la madre de Sofía Cristo ha preferido dar la callada por respuesta. "No quiere hablar porque su hijo siempre será su hijo. No puede creer que esto esté pasando", han indicado desde 'Así es la vida', el programa que presenta Sandra Barneda.

Habrá que ver si después de la emisión completa de la entrevista, el próximo 24 de noviembre, la que fuera amiga del emérito opta por mantener su silencio. Esta es la primera aparición en televisión y en solitario de su hijo mayor que coincide con el estreno de 'Cristo y Rey', en Antena3. La serie basa en hechos reales ficciona la historia de amor del famosos domador de leones y Bárbara Rey. Queda la incógnita de saber por qué Ángel Cristo Jr. ha decidido hablar ahora, después de décadas en el más absoluto anonimato. Una duda que, quizá, quede resuelta durante su entrevista en Mediaset.