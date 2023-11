El prestamista de Bárbara Rey revela los detalles de los "negocios" con la familia

Las incendiarias declaraciones de Ángel Cristo Jr. en ‘De viernes’ siguen comentándose en distintos platós de televisión. El hijo de Bárbara Rey hizo referencia a temas como los tratos que habría hecho con varios prestamistas en nombre de su madre. Profesionales como Joaquín a los que el entrevistado habría recibido en el baño del casino y en su casa que ahora están dispuestos a contar su versión de los hechos.

El acreedor en cuestión ha tenido oportunidad de hablar con ‘Vamos a ver’ sobre su experiencia con la familia de Bárbara Rey. Una conversación en la que ha asegurado que es “mentira” que ni él ni ninguno de sus compañeros hayan entrado al baño del casino: “Yo nunca he ido a su casa, como dice que un prestamista iba a eso es mentira, yo nunca he pisado la casa de Bárbara Rey”, ha comenzado, desmintiendo así el testimonio de Ángel Cristo Jr.

El prestamista de Bárbara Rey desmiente a Ángel Cristo Jr.

No obstante, Joaquín ha dado la razón al hijo de la vedette en cierta parte al asegurar que “el negocio” no era con Ángel Cristo, sino con su esposa. En una de las ocasiones quedó con ella en Atocha para supuestamente otorgarle diez mil euros. Una cita a la que acudió su hijo: “Se presentó el chaval, entonces él hizo una videollamada a su madre, dijo ‘tengo el dinero pero la mitad me la quedo yo, que tú sabes que es mía’. Bárbara me dijo que se lo diera”, ha contado para el programa de Telecinco.

Otro de los momentos en los que el prestamista tuvo contacto con la familia ocurrió en la entrada del Casino de Marbella. Allí fue donde, presuntamente, Joaquín dio cinco mil euros que le devolvieron en tres días. El último préstamo, según él, fue de siete mil euros: “Me devolvió mi capital cuatro mil euros y me dejó a deber tres mil. Se hizo cargo la persona que le avaló”, ha relatado, haciendo referencia a Bárbara.

Joaquín intentó 'desvincular' del negocio al hijo de la vedette

Si algo tenía claro Joaquín, es que el hecho de meter a Ángel Cristo Jr. en los negocios de su madre no era algo que le gustara. Por ello, le pidió entregarle el dinero en persona a su madre, pero el joven se negó: “Me dijo ‘no, porque mi madre se puede enamorar de ti’. Si Ángel Cristo me toca las palmas, yo le bailo”, ha finalizado.

De esta manera, el prestamista de Bárbara ha dejado entrever que, aunque en una gran parte de sus declaraciones el hijo de la vedette ha dicho la verdad, en otros asuntos no ha sido del todo claro. Pero lo cierto es que, en lo que a los negocios monetarios se refiere, todo apunta a que era la actriz quien llevaba la voz cantante y quien, por ende, se hacía cargo de estos temas incluso poniendo por medio a su hijo.