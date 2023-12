La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados en apenas unas semanas. Las contundentes declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., han supuesto un duro batacazo para la 'vedette' que nunca imaginó que su vástago cargaría así contra ella. Sin apenas tiempo para recuperarse del golpe, este viernes 1 de diciembre se emite en 'De viernes' la segunda parte de la entrevista de siete horas. El programa de Telecinco lleva los últimos días desvelando adelantos sobre el testimonio que se viene y que, promete, ser mucho más polémico que el anterior. Y eso ya es decir. "Lo que me han hecho a mí no se lo pueden hacer a un hijo", sostiene. Los incendiarios ataques de Ángel Cristo contra su madre no van a dejar títere con cabeza. Ahora se ha conocido que, además de seguir relatando la pesadilla que supuso para él su infancia, va a mostrar unas fotos inéditas de Bárbara con otro hombre.

Las otras imágenes comprometidas de Bárbara Rey que verán la luz

La inesperada noticia la han confirmado este viernes desde 'Así es la vida', apenas unas horas antes de que se emita el resto de 'bombas' del hijo mayor de Bárbara Rey. "Se van a ver hoy en ‘De viernes’. Una de las fotos es de ellos dos desnudos en la playa. Y me confirman que las hizo Ángel Cristo Jr. Os digo más. Me han dicho que 'Son tela'", indicaba Sandra Barneda. Con estas palabras, la presentadora del formato de Mediaset refrendaba las declaraciones que, minutos antes, ofrecía Silvia Salas. La exmodelo mallorquina se sentaba en plató para anunciar que las fotografías de Bárbara con el Rey Juan Carlos no habían sido las únicas que la 'vedette' le habría pedido a su hijo que le sacara.