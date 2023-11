Bárbara Rey se ha sometido en las últimas horas a una intervención que tenía muchas ganas de realizarse. Y es que se ha quitado sus característicos labios en una operación. La encargada de dar la noticia ha sido su hija Sofía Cristo en el plató de 'Espejo Público', que ha asegurado que han operado a su madre. Este momento ha sido aprovechado por sus compañeros de plató para preguntar el motivo de la operación. Ha sido en ese momento cuando la DJ ha desvelado que se ha quitado los labios. De hecho, no ha dudado en enseñar a cámara lo que el doctor le ha eliminado.

Sofía Cristo estaba hablando con emoción de la entrevista que le ha hecho a su madre, Bárbara Rey, y que emitirán el próximo miércoles. Justo cuando hablaba de cómo ha disfrutado esta oportunidad, ha querido mandarle un beso a su madre: "Le quiero mandar un beso porque ayer (refiriéndose al pasado jueves) se operó", empieza diciendo. "Se quitó los labios. 9 cm de abajo. La silicona que le pusieron hace un montón de años se la han quitado, porque era súper incómodo", ha continuado explicando.

No ha dudado en mandar un saludo al doctor, que precisamente también la operó a ella para quitarle los labios hace un tiempo: "Le van a quedar muy bien, yo luego no tuve que rellenarme", ha explicado. Además, Sofía Cristo no ha dudado en enseñar una foto de lo que han eliminado a su madre de los labios, lo que ha impactado, y mucho, a sus compañeros de plató.

Esto es lo que han quitado de los labios a Bárbara Rey

Ahora queda esperar para ver el resultado. Y es que los labios de Bárbara Rey eran de lo más característicos. Gema López no ha dudado en decirlo cuando se ha enterado de la operación a la que se ha sometido la vedette. "Los labios de Bárbara son historia. En la prensa siempre se ha dicho que la boca de Bárbara tenía vida propia", ha declarado rotunda e impresionada con el paso tan importante que ha dado para cambiar algo muy llamativo de su rostro.

La última vez que vimos a Bárbara Rey fue el pasado mes de junio, donde se dejó ver, por supuesto, con sus labios característicos. Ahora que se ha sometido a una intervención para eliminar la silicona que tenía, estamos deseando ver su reaparición para ver el resultado.

Bárbara Rey tenía unos labios muy característicos

El próximo miércoles, madre e hija disfrutarán de uno de los momentos televisivos más increíbles de sus vidas. "Me he preparado la entrevista en plan friki, pero me voy a dejar llevar. Creo que lo voy a hacer bien. Se emite el próximo miércoles, coincidiendo con el estreno de 'Cristo y Rey'. Ha sido algo muy bonito. Estaba ilusionada. Hubo cosas que no me atreví a presentar. Ahora mismo lo que más me preocupa es que esté bien", ha declarado sobre la entrevista que le ha hecho a su madre y que está a punto de estrenarse.