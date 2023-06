Bárbara Rey, muy tranquila, se pronuncia sobre el presunto delito de alzamiento de bienes

Este viernes, 16 de junio, se hacía público que Bárbara Rey se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes. Además, la Fiscalía pide también dos años y medio de cárcel para sus hijos, Sofía y Angel Cristo, por una presunta participación en estas operaciones. Este lunes, 19 de junio, tendrá lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y la exvedette ha roto su silencio antes se sentarse en el banquillo de los acusados.

Vídeo: Europa Press

Bárbara Rey y sus hijos están muy tranquilos. Así mismo lo ha contado ante las cámaras de Europa Press y ha asegurado que desconoce que haya salido publicada la noticia de manera reciente puesto que es algo que lleva prolongado en el tiempo. Sin entrar en detalles porque está en manos de los tribunales, la que fuera íntima amiga del Rey Juan Carlos I entiende la repercusión que ha tenido la información: "Parece ser que cualquier cosa que sale con mi nombre tiene una repercusión... no tenía que haber existido, pero con este país no pasa nunca nada, no tienen otra cosa que hacer". Igualmente, ha desmentido que el juicio no se vaya a celebrar porque un familiar suyo también implicado en los hechos esté en paradero "desconocido". Vea el vídeo para conocer de primera mano las declaraciones de Bárbara Rey.