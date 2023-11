Bárbara Rey, "muy preocupada" por su hijo, Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey insiste en que tiene la conciencia tranquila. No suscribe las palabras de su hijo, Ángel Cristo Jr., quien dio un estremecedor testimonio en Telecinco sobre su infancia, sobre presuntos chantajes al Rey Juan Carlos y sobre las drogas que había en su casa. Horas después de perder a su hermano la que fuera vedette recordaba a Ángel lo importante que sigue siendo para ella, sin embargo, madre e hijo no han vuelto a hablar. Cero contacto entre ellos tras la impactante entrevista que tantas horas de televisión está copando desde hace días. Eso no quita que se conozcan a la perfección y sepan cómo está el otro sin necesidad de una llamada.

Mientras el periodista y compañero Iván Reboso afirmaba que Ángel Cristo Jr. no está en absoluto arrepentido y que se muestra tranquilo, Aurelio Manzano contaba cómo está Bárbara Rey tras escuchar a su hijo en la pequeña pantalla. "Tiene miedo, está preocupada por su hijo por lo que le pueda pasar en los próximos días", comenzaba diciendo el colaborador en 'Fiesta' este domingo. Bárbara, quien está más que acostumbrada a los medios de comunicación, sabe cómo manejar los tiempos, las cámaras e incluso sus movimientos, teme que su hijo Ángel se vea desbordado. Fue hace muy poco cuando decidió contar su versión de los hechos sobre lo sucedido en su casa de La Moraleja y sobre el papel de su madre cuando él y su hermana Sofía Cristo eran solo unos niños.

Aurelio Manzano intentando evitar posibles malentendidos ha aclarado a qué se refería con los temores de Ángel Cristo Jr. "Ella conoce muy bien cómo es su hijo y tiene una parte que es muy frágil", añadía. Estas declaraciones dejan ver a Bárbara Rey preocupada por el giro vital que pueda suponer para él haber salido ahora a la palestra y contar tantos detalles y secretos que nadie se había atrevido a decir públicamente. Además, desconfía del pasado que se pueda destapar una vez que Ángel ha roto su silencio, algo inevitable a partir de ahora.

Ángel Cristo Jr. reaparece tras su entrevista en la Red

Mientras Bárbara Rey está convencida que siempre sentirá cariño hacia su hijo, Sofía Cristo se muestra mucho más fría. Tanto es así que ni siquiera descarta la posibilidad de interponer medidas legales contra él si fuera necesario. Ángel Cristo Jr. por su parte ha reaparecido en sus redes sociales, donde ha posado con el que es su apoyo más férreo en estos momentos: su pareja. "Sintiéndome azul", dice junto a una imagen en la que él y su novia posan vestidos de azul y, sobre todo, sonrientes.

Consciente del aluvión de críticas que podría recibir, Ángel Cristo Jr. ha limitado sus comentarios en su cuenta de Instagram, blindándose así en unos días que son cruciales para él. Será el próximo viernes cuando se emita la segunda parte de su entrevista y cuando quién sabe si se mostrarán fotografías muy comprometidas.