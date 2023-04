Bárbara Rey: "La noche que me quedé embarazada, Ángel Cristo casi me mata"

Bárbara Rey relata en el tercer capítulo de 'La vida bárbara' todo lo que pasó en su matrimonio con Ángel Cristo. La actriz, completamente destrozada, ha recordado episodios junto al que fuera su marido que estremecen. Durante años ha sido víctima de sus malos tratos y temía constantemente por su vida. El miedo que sintió no le dejaba, ni siquiera, pedir ayuda: "A mi Ángel me ha pegado muchas veces pero los malos tratos psíquicos fueron mucho más que los físicos". Recuerda uno de los peores momentos que vivió junto a él: "La noche que yo me quedé embarazada de mi primer hijo casi me mata. Empezó a gritarme e insultarme...estuve apartada toda la noche de él".

Fue un embarazo muy complicado, lleno de mucha tensión: "Al día siguiente quiso estar conmigo y como para decirle que no...Pasé toda esa etapa con mucha tensión porque no paraba de preguntar por el pasado". Un patrón que se repitió, de nuevo, cuando se quedó de nuevo embarazada de su segunda hija: "En los primeros meses perdí 6 kilos. Un día me planté y me tomé la situación así porque mi hija era lo primero". Tomó una determinación que cambiaría su vida por completo: "Le dije que no podía seguir trabajando con los elefantes porque uno estuvo a punto de pisarme en una caída".

Su desprecio llegaba hasta tal punto que, incluso, en el momento en que dio a luz se hizo notorio. "Él se marchó a Argelia y cogió un avión a primera hora de la mañana. Llegó por la tarde con su amante, cogió a la niña, la levantó y dijo que no había visto una niña tan fea en su vida". Tanto Ángel Cristo hijo como Sofía Cristo se enteraron de lo que sucedía entre sus padres y tuvieron que enfrentarse a ello. "Cuando es desde dentro es diferente. 'Menudo cabrón' pero, como siempre justificas más...y hay cosas que no tienen justificación ninguna", explica la DJ.

El miedo de Bárbara Rey

Bárbara Rey no pudo dejar atrás a Ángel Cristo ni cuando se hizo oficial su separación. Antes de que esto sucediera fue víctima de numerosos momentos que le duelen mucho recordar. A pesar de lo que su marido por aquel entonces pudiera pensar, ella nunca le fue infiel. Tras conocerse la relación de la vedette con el Rey Juan Carlos en plena transición española, se le señalaba constantemente. "Mucha gente piensa que tuve una relación con el Rey estando con él y es mentira. Aunque hubiese querido, sería materialmente imposible. Si hubiera tenido el mínimo escarceo, ahora no estaría contando esta historia. Me hubiera ido muchísimo antes de este mundo", confesó sobre los celos de su marido.

Eran tan enfermizos que, en cualquier situación, ella sufría. La primera vez que Ángel Cristo pegó a Bárbara Rey fue en pleno éxito profesional de ambos en el circo. Un día la vedette tuvo que acudir a Madrid y, en el camino, se encontró con Paquirri, con el que tuvo un idilio tiempo atrás. "Nos saludamos y me felicitó por mi matrimonio. Se lo comenté a mi vuelta a Ángel. Estaba tan tranquila y me metió una bofetada que casi me parte los dientes", confesó. No paraba de decirle que "te vas a Madrid para verte con tu amante" y ella solo pudo quedarse completamente helada: "Me quedé que yo no sabía qué me estaba pasando".