Bárbara Rey se planta en pleno directo cuando le hablan del Rey Juan Carlos: "Me habéis mentido"

Bárbara Rey ha acudido al programa de televisión catalán 'Collapse', donde le han hecho una extensa entrevista para recordar sus episodios vitales más importantes. Uno de los más señalados es sin duda su romance con el Rey Juan Carlos, el cual genera muchísimo interés en la audiencia, pero del que la exvedette se niega a hablar. Quiere ser ella quien decida los tiempos y, sobre todo, elegir si quiere adentrarse en un asunto tan delicado públicamente. La murciana lo ha vuelto a dejar claro en su última intervención televisiva, donde el presentador Ricard Ustrell le intentó tirar de la lengua. Tal fue su insistencia que Bárbara Rey terminó enfadándose y acusando al equipo de "mentir" en la entrevista previa, un momento muy tenso que ahora copa titulares.

Bárbara Rey y su tenso momento en 'Collapse', programa de TV3

"Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando", espetó Bárbara Rey. Estaba molesta y se hizo tan evidente que Ustrell quiso contar lo que había sucedido entre bambalinas. "Lo que habíamos pactado es que no solo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey", explicó. En ese instante Bárbara Rey repitió que no mencionaría en su entrevista al emérito ya que "no podía estar toda la vida hablando de este señor". El conductor lejos de apocarse le explicó a la exmujer de Ángel Cristo que él solo estaba haciendo su trabajo: "Si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices 'No voy a responder más sobre el rey'. Es fácil".

La llamativa declaración de Bárbara Rey sobre el Rey Juan Carlos

Fue minutos más tarde cuando Bárbara Rey terminó cediendo, eso sí, solo en una cuestión. "Es que a ti te interesa mucho y, como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción", apuntó ella, dejando claro que estaba haciendo una excepción. "Pues la verdad es que no. Me gustaría más hablar con él [Juan Carlos I] para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes? La verdad es que no sé por dónde íbamos, me has sacado de situación, por lo tanto es posible que ya no hable más", deslizó. Ni una sola palabra más sobre el Rey Juan Carlos, con quien ella misma contó en 'Vanity Fair' que había mantenido una relación entre 1975 y 1980. Una aventura sobre la que explicó que tenían un pacto no escrito con el que renunciaban a que se convirtiera en algo romántico. "Le he querido mucho. Lo que pasa es que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa", reveló Bárbara hace algún tiempo.