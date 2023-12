"Vamos a enseñar unas imágenes que no se han visto nunca", así ha anunciado Telecinco lo que se avecina esta noche en 'De viernes', cuando se va a emitir la segunda parte de la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr. Después de narrar cómo era la vida familiar en la casa de la Moraleja o explicar cómo tenía que hacer frente al pago de las deudas de su madre, Bárbara Rey, el hijo de Ángel Cristo hablará de cómo era la relación de su madre, en ese momento, con el rey de España, don Juan Carlos de Borbón. Pese a que la vedette ha dejado claro que le gustaría "guardarse muchas cosas porque hay cosas demasiado fuertes", parece que no podrá ser así ya que su hijo está dispuesto a contarlo todo, incluso mostrar las fotografías íntimas de las que tanto se ha estado hablando.

El testimonio de Ángel Cristo Jr. sobre las fotos que parece que él mismo tomó durante los encuentros de su madre con don Juan Carlos ha generado preocupación incluso en el entorno del servicio de seguridad del emérito. Las imágenes íntimas del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey revelan escenas que todos imaginaban pero que nadie había presenciado antes: "Ella llevaba una minifalda sin ropa interior", nos cuentan cuando la mano del Monarca se movió, y él...". Estas son solo algunas de las fotos que, según el relato de Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey utilizó para chantajear al rey Juan Carlos I. Aunque se descarta "porque es demasiado fuerte" la difusión de "un vídeo que tenía de los dos en situación comprometida", nos aseguran, sí veremos fotos que muestran imágenes muy reveladoras. El entorno de la protagonista, sin embargo, ha negado rotundamente que su madre le obligase a tomar dichas fotografías.

Hortensia Blázquez, amiga de la vedette, sin embargo, ha corroborado la versión de su hijo, asegurando que su única intención era hacerle chantaje: "Ella siempre pensó en hacer un chantaje. Siempre me decía, le he grabado todo, todo, lo que hablo con él. Lo estoy grabando todo. Tenía como 20 o 30 cintas, seguro. Un día citó al Rey en su casa y es cuando ya le hace el vídeo. Le graba y luego le volvió a citar en su casa y fue cuando hizo las fotografías, 37 diapositivas. Le complicó a su hijo para que las hiciera. Me mató con aquello, no pude soportarlo". La propia Blázquez califica el contenido de las imágenes como "demoledor".

Las presuntas intenciones de Bárbara, según su amiga, implicaban tener un hijo con el rey Juan Carlos, además de que él la ubicara en un empleo sólido. "Siempre me decía: 'Quiero que me dé un puesto en un Ministerio'", afirmó. "Su verdadera intención era quedarse embarazada, pero en eso nuestro monarca demostró una gran inteligencia". Una versión que parece coincidir con la de su hijo, que escucharemos esta noche en 'De viernes'.